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कानपुर में बुलडोजर एक्शन; 49630 वर्गमीटर जमीन कब्जा मुक्त, KDA अफसर बोले- "जारी की गईं नोटिसें"

केडीए के ओसएडी डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई 49300 वर्गमीटर जमीन की कीमत करीब एक अरब दो करोड़ रुपये के आस-पास है. उन्होंने बताया कि अब प्राधिकरण द्वारा आगामी दिनों में उक्त जमीनों पर कब्जा वापस लिया जाएगा.

कानपुर : शहर में अवैध प्लाॅटिंग और कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है. इसके तहत शनिवार को केडीए के ओएसडी (जोन-4) डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है. कानपुर में करीब 49300 वर्गमीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है. वहीं, जोन-4 में 24 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लाॅटिंग को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया गया.

उन्होंने बताया कि सभी कब्जाधारकों को केडीए की ओर से नोटिसें भी दे दी गई हैं. उन्होंने बताया कि अगर किसी ने बिना नक्शा पास कराए ऊंची इमारत बना ली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी. उन्होंने कहा कि शनिवार को सात घंटे तक लगातार चार जेसीबी की मदद से सब कुछ ध्वस्त कराया गया.



केडीए के ओएसडी डा. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जब वह अपनी टीम के साथ जोन-4 में अभियान चला रहे थे तभी, टीम के सदस्यों ने जानकारी दी कि 24 बीघा जमीन पर अवैध प्लाॅटिंग विकसित हो रही है. जिसमें बिजली के खंभे, पिलर, एंट्रीगेट, सीवर लाइन व कई अन्य निर्माणाधीन भवन थे, जिन्हें कुछ देर में ही पूरी तरह से ढहा दिया गया.

उन्होंने बताया कि कुलगांव में 650 वर्गमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था. कुलगांव में ही एक भूस्वामी ने 650 वर्गमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था. इसके साथ ही बैरी अकबरपुर कछार, धनऊपुरवा में 700 वर्गमीटर, गणेशपुर रोड में 500 वर्गमीटर, किदवई नगर में 167 वर्गमीटर, मौजा अहिरवां में 12 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था.

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