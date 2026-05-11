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कानपुर में KDA का गरजा बुलडोजर, साढ़े आठ बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

नौ बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग भी चिह्नित की गई, जल्द होगा एक्शन.

कानपुर में गरजा बुलडोजर.
कानपुर में गरजा बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 6:30 PM IST

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कानपुर : शहर में अवैध प्लाटिंग को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) का लगातार बुलडोजर एक्शन ज़ारी है. इसी कड़ी में केडीए के जोन एक के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने सोमवार को कटरी में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर एक्शन से ध्वस्त करा दिया.

कानपुर में गरजा बुलडोजर. (Video Credit; ETV Bharat)

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया हरी मोहन गुप्ता व अन्य द्वारा बैरी अकबरपुर में तीन बीघा गेस्ट हाउस में कराई गई अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया. जिसमें भू स्वामी से मानचित्र मांगे गए. जब उन्होंने नहीं दिखाया तब जाकर बुलडोजर से प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया. इसी तरह राम बाबू व मोनू यादव द्वारा कटरी में साढ़े पांच बीघा ज़मीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया. इसी तरह साढ़े नौ बीघा ज़मीन पर चिन्हित अवैध प्लॉटिंग को लेकर जल्द ही बुलडोजर एक्शन होगा.

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया जो लोग कटरी में प्लॉट खरीद रहे हैं, वे केडीए से सारी जानकारी करने के बाद ही खरीदें. उन्होंने कहा कि गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक भू माफिया द्वारा अवैध प्लॉटिंग हो रही है. जिसे लेकर केडीए में लगातार शिकायतें आ रही हैं. उनका संज्ञान लेकर केडीए अफसरों द्वारा लगातार अभियान जारी रहेगा. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप ने कहा कि जिन जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें कब्जामुक्त कराया जाएगा. साथ ही उन ज़मीनों पर आमजन के लिए आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी.

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