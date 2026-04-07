ETV Bharat / state

कानपुर : अवैध निर्माण पर KDA का बड़ा एक्शन, 15300 वर्गमीटर पर फैले परिसर को किया सील

कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है.

फोटो क्रेडिट KDA
फोटो क्रेडिट KDA (फोटो क्रेडिट KDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में अब केडीए के ओएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डॉ. रवि प्रताप सिंह और उनकी टीम ने सोमवार को उन्नाव में तीन ऐसे परिसरों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की, जहां पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था.

डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि उन्नाव के मुस्करापुर स्थित देवारा कला में दीप राजपूत व अन्य ने छह हज़ार वर्ग मीटर, गिरजा शंकर व अन्य ने नौ हज़ार वर्ग मीटर और भूरेलाल व अन्य ने 300 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करा रखा था. फिलहाल इन सभी के परिसरों को सील करा दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि अब अगर सीलिंग की कार्रवाई के बाद कोई निर्माण कराया गया तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. इस तरह 15300 वर्गमीटर ज़मीन पर हुए निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

7600 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण, नोटिस जारी

केडीए के ओएसडी डॉ रवि प्रताप सिंह ने बताया उन्नाव के देवारा खुर्द में गौरी शुक्ला व अन्य की छह सौ वर्ग मीटर जमीन पर, देशराज चौहान व अन्य की पांच हज़ार वर्ग मीटर जमीन पर और देवी प्रसाद व अन्य की दो हज़ार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया गया था. जब इन सभी भू स्वामियों से मानचित्र मांगा गया तो कोई भी मौके पर मानचित्र नहीं दिखा सका. ऐसे में 7600 वर्ग मीटर जमीन को लेकर सभी उक्त भूस्वामियों को धारा 1973 के तहत नोटिसें जारी की गई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अब दो से तीन दिनों में इन सभी के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

कानपुर: सेक्स रैकेट मामले में आरोपी रोहित को जेल, किशोर पर पेशाब करता वीडियो वायरल

TAGGED:

KDA KANPUR NEWS
ILLEGAL CONSTRUCTION
KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
KANPUR NEWS
ILLEGAL CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.