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कानपुर : अवैध निर्माण पर KDA का बड़ा एक्शन, 15300 वर्गमीटर पर फैले परिसर को किया सील

कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में अब केडीए के ओएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डॉ. रवि प्रताप सिंह और उनकी टीम ने सोमवार को उन्नाव में तीन ऐसे परिसरों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की, जहां पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था.

डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि उन्नाव के मुस्करापुर स्थित देवारा कला में दीप राजपूत व अन्य ने छह हज़ार वर्ग मीटर, गिरजा शंकर व अन्य ने नौ हज़ार वर्ग मीटर और भूरेलाल व अन्य ने 300 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करा रखा था. फिलहाल इन सभी के परिसरों को सील करा दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि अब अगर सीलिंग की कार्रवाई के बाद कोई निर्माण कराया गया तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. इस तरह 15300 वर्गमीटर ज़मीन पर हुए निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

7600 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण, नोटिस जारी