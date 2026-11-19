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कानपुर में आज़म ख़ान और अन्य सपा नेताओं पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक- बोले जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी

''भारत माता को डायन और बाबा साहब को भूमाफिया कहने वालों की सोच देश की संस्कृति के खिलाफ''- बृजेश पाठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: जिले में एक निजी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गुरुवार को शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आज़म ख़ान और अन्य सपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत माता को डायन और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया कहने वाले नेताओं की सोच देश की संस्कृति के खिलाफ है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Video Credit; ETV Bharat) इस तरह की बातें करने वाले लोगों की खराब मानसिकता सबके सामने आ चुकी है. प्रदेश की राजनीति में अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है. डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे नेताओं और उनकी पार्टी के लिए अब राज्य में कोई जगह नहीं बची है और जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है.

उन्होंने कहा कि चाहे आज़म ख़ान जेल से बाहर आएं या पार्टी का कोई और बड़ा नेता सामने आए उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि आम जनता ने गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देने वालों को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार फिर से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. सरकार के कामकाज और प्रदेश की तरक्की पर बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को गुंडों से आजाद कराने का बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से आज यूपी की कानून-व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में हो रही है.