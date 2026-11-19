कानपुर में आज़म ख़ान और अन्य सपा नेताओं पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक- बोले जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी
डिप्टी सीएम ने यूपी में तीसरी बार भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने का किया दावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:19 PM IST
कानपुर: जिले में एक निजी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गुरुवार को शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आज़म ख़ान और अन्य सपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत माता को डायन और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया कहने वाले नेताओं की सोच देश की संस्कृति के खिलाफ है.
इस तरह की बातें करने वाले लोगों की खराब मानसिकता सबके सामने आ चुकी है. प्रदेश की राजनीति में अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है. डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे नेताओं और उनकी पार्टी के लिए अब राज्य में कोई जगह नहीं बची है और जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है.
उन्होंने कहा कि चाहे आज़म ख़ान जेल से बाहर आएं या पार्टी का कोई और बड़ा नेता सामने आए उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि आम जनता ने गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देने वालों को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार फिर से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है.
सरकार के कामकाज और प्रदेश की तरक्की पर बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को गुंडों से आजाद कराने का बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से आज यूपी की कानून-व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में हो रही है.
पाठक ने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश की पहचान एक पिछड़े और बीमारू राज्य के तौर पर होती थी लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. अब यूपी पूरे देश में एक आगे बढ़ते हुए राज्य और रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है. उन्होंने कहा कि हर वर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं पर भरोसा जताते हुए हमेशा भाजपा का साथ दिया है.
विपक्ष के काम करने के तरीके और सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों को लेकर भी बृजेश पाठक ने कहा कि ये बेहद दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जिसकी वजह से बेकसूर लोगों की जान जा रही है. इस तरह की घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और ऐसे मामलों में कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा.
विपक्षी दलों के बीच बनने वाले गठबंधनों पर उठे सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वे अपना जानें लेकिन सच्चाई यही है कि प्रदेश की समझदार जनता ने सभी राजनीतिक गठबंधनों को पूरी तरह नकार दिया है. भाजपा पर अपना भरोसा बनाए रखा है.
ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी लोगों से आपसी भाईचारे और एकता बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और जाति या धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के लगातार विकास के लिए कमल का बटन दबाना चाहिए.
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