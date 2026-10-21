कानपुर में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू; मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 237, मलेरिया के भी 6 मरीज मिले
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कानपुर शहर का ग्वालटोली और बिल्हौर क्षेत्र सबसे बड़े हॉटस्पॉट बना हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 12:13 PM IST
कानपुर : मौसम में बदलाव के साथ डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. बीते 30 दिनों के भीतर शहर में डेंगू के 123 नए मरीज सामने आए हैं. जिसके बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 237 पहुंच गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर का ग्वालटोली और बिल्हौर क्षेत्र सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं. यहां सबसे अधिक मरीज मिले हैं. इसके अलावा बीते एक महीने में मलेरिया के भी 6 नए मामले देखने को मिले हैं.
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हैलेट और उर्सला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 500 से अधिक मरीज केवल बुखार और जुकाम की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाकर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करा रहा है.
डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि ग्वालटोली और बिल्हौर में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं. इन इलाकों में विशेष स्वास्थ्य टीमों को भेजकर जांच कराई गई है. साथ ही मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है.
हैलेट अस्पताल के एसआईसी डॉ. सौरभ अग्रवाल ने लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव को लेकर सलाह दी है. उन्होंने बताया कि ठंड में मौसम में लोग अक्सर कूलर बंद कर देते हैं, लेकिन उनमें भरा हुआ पानी मच्छरों के पनपने का मुख्य कारण बनता है. इसके अलावा पुराने टायरों, खाली बर्तनों और गमलों में जमा पानी से भी खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में कूलर का पानी निकालकर उसे अच्छी तरह साफ करें तथा घरों के आसपास पानी बिल्कुल जमा न होने दें. यदि लगातार बुखार आए तो इसे नजरअंदाज न करें. किसी डॉक्टर से जांच कराएं और सलाह के अनुसार ही दवा लें.