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कानपुर में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू; मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 237, मलेरिया के भी 6 मरीज मिले

कानपुर में डेंगू मलेरिया की दस्तक. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : मौसम में बदलाव के साथ डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. बीते 30 दिनों के भीतर शहर में डेंगू के 123 नए मरीज सामने आए हैं. जिसके बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 237 पहुंच गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर का ग्वालटोली और बिल्हौर क्षेत्र सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं. यहां सबसे अधिक मरीज मिले हैं. इसके अलावा बीते एक महीने में मलेरिया के भी 6 नए मामले देखने को मिले हैं.





स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हैलेट और उर्सला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 500 से अधिक मरीज केवल बुखार और जुकाम की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाकर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करा रहा है.