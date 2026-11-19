आज से पटरी पर दौड़ेगी कानपुर एक्सप्रेस; जानें दिल्ली तक का किराया और पूरा शेड्यूल
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह कानपुर-दिल्ली के लिए तीसरी नियमित ट्रेन है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:42 AM IST
कानपुर: दिल्ली का सफर करने वाले कानपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन (गाड़ी संख्या 14153/14154) का नियमित संचालन 19 नवंबर से शुरू हो रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी.
8 घंटे में पूरा होगा 428 किलोमीटर का सफर: रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचने में इसे 8 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा. वापसी में यह सफर ठीक 8 घंटे में पूरा होगा.
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में कुल 22 आधुनिक LHB कोच लगाए गए हैं. इसमें 7 स्लीपर, 4 थर्ड AC, 2 थर्ड AC इकोनॉमी, 2 सेकंड AC और 5 जनरल कोच शामिल हैं. इसके अलावा एक एसएलआर और एक एसएलआरडी कोच भी जोड़ा गया है.
जेब पर नहीं पड़ेगा भारी: नई एक्सप्रेस ट्रेन का किराया आम यात्रियों की जेब के हिसाब से काफी किफायती है. यात्री महज 275 रुपए में स्लीपर क्लास का टिकट लेकर दिल्ली तक का सफर कर सकते हैं. वहीं, एसी श्रेणी में सफर करने वालों के लिए थर्ड AC इकोनॉमी का किराया 670 रुपए और सामान्य थर्ड AC का किराया 725 रुपए है. इसके अलावा सेकंड AC में यात्रा करने के लिए यात्रियों को 1020 रुपए खर्च करने होंगे.
ट्रेन नंबर 14153 कानपुर सेंट्रल से रोजाना रात 8:40 बजे रवाना होगी. इसके बाद यह रात 9:35 बजे फफूंद (प्रस्थान 9:37 बजे), रात 10:30 बजे इटावा जंक्शन (प्रस्थान 10:32 बजे), रात 12:10 बजे टूंडला जंक्शन (प्रस्थान 12:12 बजे) और रात 12:45 बजे हाथरस जंक्शन (प्रस्थान 12:47 बजे) पहुंचेगी.
आगे बढ़ते हुए यह ट्रेन रात 1:33 बजे अलीगढ़ जंक्शन (प्रस्थान 1:35 बजे), रात 2:05 बजे खुर्जा जंक्शन (प्रस्थान 2:07 बजे), रात 2:50 बजे दादरी (प्रस्थान 2:52 बजे) और रात 3:54 बजे गाजियाबाद जंक्शन (प्रस्थान 3:56 बजे) रुकते हुए अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
ट्रेन संख्या 14154 आनंद विहार टर्मिनल से रोजाना रात 11:25 बजे चलकर रात 11:48 बजे गाजियाबाद जंक्शन (प्रस्थान 11:50 बजे), रात 12:13 बजे दादरी (प्रस्थान 12:15 बजे), रात 12:53 बजे खुर्जा जंक्शन (प्रस्थान 12:55 बजे) और रात 1:50 बजे अलीगढ़ जंक्शन (प्रस्थान 1:52 बजे) पहुंचेगी।इसके बाद यह रात 2:20 बजे हाथरस जंक्शन (प्रस्थान 2:22 बजे), रात 3:13 बजे टूंडला जंक्शन (प्रस्थान 3:15 बजे), सुबह 4:20 बजे इटावा जंक्शन (प्रस्थान 4:22 बजे) और सुबह 4:58 बजे फफूंद (प्रस्थान 5:00 बजे) रुकते हुए सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि यह कानपुर से दिल्ली के लिए शुरू होने वाली तीसरी नियमित ट्रेन है. इससे पहले इस रूट पर केवल श्रमशक्ति एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस संचालित हो रही थी.
यह भी पढ़ें: 'यूपी में चुनाव नहीं इंकलाब होगा'; जेल से बाहर आते ही आजम खान ने दिखाए तेवर