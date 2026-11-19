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आज से पटरी पर दौड़ेगी कानपुर एक्सप्रेस; जानें दिल्ली तक का किराया और पूरा शेड्यूल

आज से पटरी पर दौड़ेगी कानपुर एक्सप्रेस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दिल्ली का सफर करने वाले कानपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन (गाड़ी संख्या 14153/14154) का नियमित संचालन 19 नवंबर से शुरू हो रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी.

8 घंटे में पूरा होगा 428 किलोमीटर का सफर: रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचने में इसे 8 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा. वापसी में यह सफर ठीक 8 घंटे में पूरा होगा.