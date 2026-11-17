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110 Kmph की रफ्तार, LHB कोच, 8 स्टॉपेज; आरामदायक हुआ कानपुर-दिल्ली का सफर

कितना आरामदायक होने जा रहा कानपुर-दिल्ली का सफर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर और आसपास के जिलों के रेलयात्रियों के लिए कानपुर से दिल्ली का सफर अब आसान हो गया है. कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 19 नवंबर से रेगुलर होने जा रहा है. यह ट्रेन उद्योग नगरी कानपुर के कारोबारियों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है. कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे चलकर यह ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर सुबह 4:50 बजे पहुंच जाएगी. देखें यह विशेष रिपोर्ट.

श्रमशक्ति पर निर्भरता नहीं रहेगी: कानपुर से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट के लिए सिर्फ श्रमशक्ति एक्सप्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई कानपुर एक्सप्रेस शुरू होने से इस रूट पर यात्रियों को बेहतर विकल्प मिल गया है.