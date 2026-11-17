110 Kmph की रफ्तार, LHB कोच, 8 स्टॉपेज; आरामदायक हुआ कानपुर-दिल्ली का सफर
कानपुर से संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 11:38 AM IST
कानपुर: शहर और आसपास के जिलों के रेलयात्रियों के लिए कानपुर से दिल्ली का सफर अब आसान हो गया है. कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 19 नवंबर से रेगुलर होने जा रहा है. यह ट्रेन उद्योग नगरी कानपुर के कारोबारियों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है. कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे चलकर यह ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर सुबह 4:50 बजे पहुंच जाएगी. देखें यह विशेष रिपोर्ट.
श्रमशक्ति पर निर्भरता नहीं रहेगी: कानपुर से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट के लिए सिर्फ श्रमशक्ति एक्सप्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई कानपुर एक्सप्रेस शुरू होने से इस रूट पर यात्रियों को बेहतर विकल्प मिल गया है.
लंबे समय से इस रूट पर दूसरी ट्रेन की मांग की जा रही थी. खासकर श्रमशक्ति एक्सप्रेस में टिकट की मारामारी और यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस ट्रेन की जरूरत महसूस की जा रही थी. 16 नवंबर को ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है और नियमित संचालन 19 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इसे लेकर रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह दिखाई दिया.
पहले दिन 400 यात्रियों ने किया सफर: कानपुर एक्सप्रेस के उद्घाटन के दिन करीब 400 यात्रियों ने सफर किया. इनमें अलग-अलग स्कूलों के करीब 150 बच्चे भी शामिल रहे. छठी से नौवीं कक्षा तक के कई विद्यार्थियों के लिए यह यात्रा खास रही, क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार ट्रेन में बैठे थे.
यात्री अभिषेक मिश्रा का कहना है कि एक ही ट्रेन पर अधिक निर्भरता होने के कारण बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिल पाता था. नई ट्रेन शुरू होने से यात्रियों के पास विकल्प बढ़ेंगे. जिन्हें कम स्टॉपेज वाली ट्रेन से सीधे दिल्ली जाना है, वह श्रमशक्ति से सफर कर सकेंगे. जबकि बीच के स्टेशनों से यात्रा करने वाले लोग कानपुर एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर पाएंगे.
क्या कहते हैं रेल अधिकारी: कानपुर के डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने बताया कि श्रमशक्ति एक्सप्रेस में यात्रियों का लोड काफी अधिक रहता था. इसी वजह से कानपुर से एक और ट्रेन चलाने की मांग उठ रही थी. नई ट्रेन से श्रमशक्ति के यात्रियों को भी राहत मिलेगी. इटावा, अलीगढ़ जैसे शहरों को दिल्ली के लिए सीधा रेल संपर्क मिलेगा.
रेलयात्रियों को मिलेगा फायदा: इस ट्रेन का फायदा सिर्फ कानपुर शहर तक सीमित नहीं रहेगा. इसके रास्ते में पड़ने वाले छोटे शहरों और आसपास के इलाकों के लोगों को भी दिल्ली पहुंचने का एक और साधन मिलेगा. यात्री अभिषेक मिश्रा के मुताबिक, इस ट्रेन से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और इलाज के लिए दिल्ली जाने वाले परिवारों को खास राहत मिल सकती है.
कानपुर और आसपास के कई लोग इलाज के लिए दिल्ली के बड़े अस्पतालों, खासकर एम्स जाते हैं. ऐसे में हर किसी के लिए एंबुलेंस या निजी वाहन का खर्च उठाना आसान नहीं होता. ट्रेन का विकल्प मिलने से उनका सफर सुविधाजनक और कम खर्चीला हो सकता है.
उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सदस्य मेरठ और गाजियाबाद के आसपास पढ़ाई और नौकरी करते हैं. पहले दिल्ली पहुंचने के बाद वहां से दूसरे शहरों तक जाने में अतिरिक्त समय और पैसा खर्च होता था. अब दादरी और गाजियाबाद जैसे स्टेशनों पर उतरकर आगे का सफर आसान हो सकता है.
कारोबारियों के लिए खास होगी ट्रेन: व्यापारियों के लिए भी ट्रेन उपयोगी साबित होगी. दिल्ली से सामान लाने और कारोबार से जुड़े कामों के लिए आने-जाने वालों को अब एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा.
110 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन: कानपुर एक्सप्रेस के पहले सफर को यादगार बनाने में रेलवे के परिचालन कर्मचारियों की भी अहम भूमिका रही. पहले दिन ट्रेन को लोको पायलट प्रवेश कुमार ने चलाया. उनके साथ सहायक लोको पायलट (एएलपी) अंबुज सिंह कुशवाहा और सीएलआई एसबी वर्मा की टीम रही.
लोको पायलट प्रवेश कुमार ने इस खास मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कानपुर की जनता के लिए यह ट्रेन चलाई गई है. इसे चलाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. पहले दिन ट्रेन करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी. यात्रियों के लिए यह सफर इसलिए भी खास रहा, क्योंकि नई ट्रेन के संचालन के साथ रेलवे कर्मचारियों के सामने समय पर और सुरक्षित परिचालन की जिम्मेदारी भी थी.
नए कोच और सीटों की सुविधा: कानपुर एक्सप्रेस में एलएचबी कोच लगाए गए हैं. शुरुआती संचालन में इसमें आठ एसी कोच हैं. इसके अलावा स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच भी हैं. ट्रेन में फर्स्ट एसी कोच नहीं दिया गया है, जबकि श्रमशक्ति एक्सप्रेस में यह सुविधा मौजूद है.
खास है ट्रेन का इंटीरियर: यात्री अभिषेक मिश्रा ने ट्रेन के इंटीरियर और सीटों को लेकर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि नए कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, लाइट और सीटों की कुशनिंग अच्छी लगी. उन्होंने सामान्य श्रेणी के कोच में भी करीब 15 से 20 मिनट बैठकर सफर किया. सामान्य कोच में भी बैठने की सुविधा बेहतर महसूस हुई.
इसके बाद उन्होंने स्लीपर कोच में भी सफर किया. साफ-सफाई को अच्छा बताया. अभिषेक ने ट्रेन को 10 में से 10 अंक दिए. उनका कहना था कि ट्रेन को शुरू कराने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ लंबे समय से मांग उठा रहे दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया है. ऐसे में पूरी मेहनत को पूरा सम्मान मिलना चाहिए.
कानपुर से फफूंद का सफर कर रहे अंकुर पांडे ने बताया कि ट्रेन को लेकर उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. पहली बार ऐसी ट्रेन शुरू हो रही है जिसका नाम कानपुर के नाम से जुड़ा हुआ है. यह कानपुर शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. यह ट्रेन एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि अभी दिल्ली तक यात्री जी श्रम शक्ति ट्रेन से सफर कर रहे हैं. उसका स्टॉपेज सिर्फ इटावा है.
ऐसे में यात्रियों को कानपुर सेंट्रल पहुंचकर ट्रेन को पकड़ना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कानपुर एक्सप्रेस के स्टॉपेज कई जगह पर है. ऐसे में लोगों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उनका समय भी बचेगा.
सांसद के प्रयास से मिली सफलता: कानपुर एक्सप्रेस के शुरू होने पर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि यह शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है. इस ट्रेन से कानपुर के साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा. उद्यमियों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों के लिए दिल्ली तक पहुंचना आसान होगा.
उन्होंने फफूंद जैसे छोटे स्टेशनों का जिक्र करते हुए कहा कि अब आसपास के क्षेत्रों के लोगों को कानपुर आकर ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह अपने नजदीकी स्टेशन से ही दिल्ली के लिए यात्रा कर सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और कारोबार के साथ शिक्षा से जुड़े कामों में भी सुविधा मिलेगी.
सांसद ने इस ट्रेन के संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया. उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन का कानपुर में ठहराव होने की बात स्पष्ट की है. उनके मुताबिक, नई ट्रेन और बुलेट ट्रेन के ठहराव की घोषणा कानपुर के लिए दोहरी खुशी है.
भाजपा नेताओं ने जताई खुशी: ट्रेन की शुरुआत को लेकर भाजपा नेताओं में भी उत्साह दिखाई दिया. जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा संजय शर्मा ने कहा कि यह आम जनता के लिए बड़ी सुविधा है. इस ट्रेन से महिलाओं, बेटियों और आम यात्रियों को आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा.
भाजपा नेता संदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि सांसद रमेश अवस्थी ने अपने कार्यकाल में कानपुर के लिए कई योजनाओं की मांग उठाई है. उनके मुताबिक, कानपुर एक्सप्रेस शहर के लिए गौरव की बात है. उन्होंने इसे लंबे समय से उठ रही मांग के पूरा होने के तौर पर देखा.
कुल मिलाकर कानपुर एक्सप्रेस की शुरुआत से कानपुर-दिल्ली रेल मार्ग पर यात्रियों को एक अतिरिक्त विकल्प मिला है. अब देखना होगा कि नियमित संचालन शुरू होने के बाद यह ट्रेन श्रमशक्ति एक्सप्रेस का कितना दबाव कम कर पाती है. छोटे शहरों के यात्रियों के लिए कितनी उपयोगी साबित होती है.
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