'तेरे सामने मरना है', पत्नी को मैसेज लिख युवक ने दी जान
सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव का मामला, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 10:43 AM IST
कानपुर: सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव में एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक ने यह कदम रविवार सुबह उस समय उठाया जब उसकी पत्नी से फोन पर कहासुनी हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक राजा दिवाकर (25) पेशे से ऑटो चालक था. परिजनों के मुताबिक, राजा की शादी एक साल पहले हुई थी. करीब एक महीने से उसकी पत्नी करिश्मा मायके गुलवापुर, कानपुर देहात में रह रही थी. शनिवार रात और रविवार सुबह दोनों के बीच फोन पर घर लौटने को लेकर काफी बहस हुई थी.
विवाद के दौरान युवक ने अपनी पत्नी को कई बार वीडियो कॉल की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. इसके बाद युवक ने गले में फंदा डालकर अपनी फोटो खींची और पत्नी को वॉट्सऐप पर भेज दी. उसने मैसेज में लिखा कि वह उसके सामने ही मरना चाहता है. इसके बाद पत्नी ने मैसेज कर इसका जवाब दिया. इस मैसेज के बाद युवक फंदे पर लटक गया.
सुबह जब पिता राम बाबू, मां माया और भाई सोनू सोकर उठे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई. सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद युवक ने वीडियो कॉल के दौरान फांसी लगाई है. मौके से जरूरी सबूत जुटा लिए गए हैं. परिजनों की शिकायत मिलने पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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