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स्कूल में पढ़ाई न होने से नाराज छात्र पहुंचा पुलिस चौकी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

कानपुर देहात : सिकंदरा थाना क्षेत्र के रसधान प्राइमरी विद्यालय से अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालाे एक छात्रा स्कूल में पढ़ाई न होने से नाराज होकर पुलिस के पहुंच गया और उसने आपबीती पुलिस को बताई. इस घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है. इसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. बीएसए ने प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा है.

मामला कानपुर देहात के रसधान प्राथमिक विद्यालय का है. बताया गया कि बीते 10 अगस्त को मिड डे मील वितरण के दौरान कक्षा 7 के एक छात्र का कक्षा 8 के छात्र से विवाद हो गया. कक्षा सात का छात्र शिकायत लेकर कक्षा अध्यापिका के पास पहुंचा. आरोप है कि उस समय शिक्षिका फोन पर बात कर रही थीं और उन्होंने छात्र को डांट कर बैठा दिया. इसके बाद छात्र प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपम कुमार के पास पहुंचा, लेकिन वहां भी उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया. इसके बाद छात्र चुपचाप रसधान पुलिस चौकी पहुंच गया.





पुलिसकर्मियों से शिकायत के दौरान चौकी में मौजूद किसी व्यक्ति ने बातचीत करते वीडियो रिकार्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. पुलिसकर्मी बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचे और मामले की जांच शुरू करते हुए पूरा मामला बीईओ राजकुमार को बताया. बीईओ ने प्राथमिक जांच में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को दायित्वों के निर्वहन में दोषी पाया. जिसके बाद दोनों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है. बीएसए आशीष कुमार पांडे ने बताया कि दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.



