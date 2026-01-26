ETV Bharat / state

कानपुर देहात में शिक्षक ने 11वीं के छात्र का गला रेता, इलाज के दौरान मौत

कानपुर देहात : मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक कस्बे में रविवार देर शाम दिल दहला देने वाली घटना अंजाम दी गई. जहां एक निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक ने 11वीं कक्षा के छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर गला रेत दिया. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन गंभीर रूप से घायल छात्र को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई. छात्र की पहचान सौरभ पाल (17) पुत्र सुभाष पाल निवासी वार्ड नंबर-14 अंबेडकरनगर, झींझक के रूप में हुई है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधिक्षक राजेश पांडे. (Video Credit : ETV Bharat)

अपर पुलिस अधिक्षक राजेश पांडे ने बताया कि सौरभ अपनी बहन रुचि पाल के साथ झींझक कस्बे में किराए के मकान में रहकर 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था. परिजनों के अनुसार धुन्नू सिंह किड्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने वाला काकोरी (लखनऊ) निवासी निजी शिक्षक अनूप सिंह ने सौरभ को स्कूल के पास पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया. जहां शिक्षक अनूप सिंह ने अचानक सौरभ की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से घायल सौरभ जान बचाने के लिए करियाझाला पेट्रोल पंप की ओर भागा. जहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना उसकी बहन को दी. परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) झींझक लेकर पहुंचे. वहां तैनात डॉ. धीरेंद्र सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद छात्र की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां सौरभ की मौत हो गई.