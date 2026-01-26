ETV Bharat / state

कानपुर देहात में शिक्षक ने 11वीं के छात्र का गला रेता, इलाज के दौरान मौत

मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक कस्बे में हुई सनसनीखेज वारदात. आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस.

कानपुर देहात में छात्र की हत्या.
कानपुर देहात में छात्र की हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 12:28 PM IST

कानपुर देहात : मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक कस्बे में रविवार देर शाम दिल दहला देने वाली घटना अंजाम दी गई. जहां एक निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक ने 11वीं कक्षा के छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर गला रेत दिया. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन गंभीर रूप से घायल छात्र को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई. छात्र की पहचान सौरभ पाल (17) पुत्र सुभाष पाल निवासी वार्ड नंबर-14 अंबेडकरनगर, झींझक के रूप में हुई है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधिक्षक राजेश पांडे.

अपर पुलिस अधिक्षक राजेश पांडे ने बताया कि सौरभ अपनी बहन रुचि पाल के साथ झींझक कस्बे में किराए के मकान में रहकर 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था. परिजनों के अनुसार धुन्नू सिंह किड्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने वाला काकोरी (लखनऊ) निवासी निजी शिक्षक अनूप सिंह ने सौरभ को स्कूल के पास पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया. जहां शिक्षक अनूप सिंह ने अचानक सौरभ की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से घायल सौरभ जान बचाने के लिए करियाझाला पेट्रोल पंप की ओर भागा. जहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना उसकी बहन को दी. परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) झींझक लेकर पहुंचे. वहां तैनात डॉ. धीरेंद्र सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद छात्र की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां सौरभ की मौत हो गई.

घायल छात्र को अस्पताल ले जाते परिजन.
घायल छात्र को अस्पताल ले जाते परिजन.

अपर पुलिस अधिक्षक राजेश पांडे के मुताबिक वारदात के बाद से आरोपी शिक्षक अनूप सिंह फरार है. गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. मामले की गहन जांच के साथ स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

