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कानपुर देहात: 5 साल के मासूम की मौत का खुलासा; कुकर्म के बाद गला दबाकर की गई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर देहात: जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते रविवार को घर से चंद कदम दूरी पर मिले मासूम के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसने मासूम का गला दबाकर मारने की बात कबूल की. साथ ही मासूम के साथ किए गए कुकर्म की भी बात स्वीकार की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

ढूंढने का नाटक करता रहा आरोपी: मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है, जहां रविवार शाम एक 5 साल का बच्चा घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक गायब हो गया था. जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी मासूम को ढूंढने का प्रयास किया, बल्कि पुलिस के साथ-साथ बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी भी पुलिस के साथ बच्चे को ढूंढने का नाटक करता रहा. तभी थोड़ी देर बाद घर से कुछ मीटर की ही दूरी पर एक खेत में बच्चे का शव पड़ा मिला.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई गला घोंटने की पुष्टि: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद सोमवार को पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच बच्चे का पोस्टमार्टम किया. रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई और इसके अलावा कुकर्म के संकेत मिले. डॉक्टर ने आवश्यक स्लाइड और अन्य नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित भेज दिए.

पुलिस की सख्ती के सामने टूटा आरोपी: उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने आई तो सोमवार देर रात एएसपी आलोक प्रसाद और सिकंदरा थाने की पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच शुरू की. तभी उनको जानकारी हुई कि गांव का ही रहने वाला आरोपी महावीर, जो पुलिस के साथ मासूम को ढूंढने का नाटक कर रहा था, उसने 4 साल पहले भी एक अन्य बच्चे के साथ कुकर्म किया था. हालांकि उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. इसी को देखते हुए पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.