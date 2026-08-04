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कानपुर देहात: 5 साल के मासूम की मौत का खुलासा; कुकर्म के बाद गला दबाकर की गई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सिकंदरा थानाक्षेत्र में 5 साल के मासूम के साथ कुकर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज: कुकर्म के बाद हत्या की पुष्टि. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 10:28 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 10:56 PM IST

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कानपुर देहात: जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते रविवार को घर से चंद कदम दूरी पर मिले मासूम के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसने मासूम का गला दबाकर मारने की बात कबूल की. साथ ही मासूम के साथ किए गए कुकर्म की भी बात स्वीकार की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

ढूंढने का नाटक करता रहा आरोपी: मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है, जहां रविवार शाम एक 5 साल का बच्चा घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक गायब हो गया था. जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी मासूम को ढूंढने का प्रयास किया, बल्कि पुलिस के साथ-साथ बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी भी पुलिस के साथ बच्चे को ढूंढने का नाटक करता रहा. तभी थोड़ी देर बाद घर से कुछ मीटर की ही दूरी पर एक खेत में बच्चे का शव पड़ा मिला.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई गला घोंटने की पुष्टि: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद सोमवार को पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच बच्चे का पोस्टमार्टम किया. रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई और इसके अलावा कुकर्म के संकेत मिले. डॉक्टर ने आवश्यक स्लाइड और अन्य नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित भेज दिए.

पुलिस की सख्ती के सामने टूटा आरोपी: उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने आई तो सोमवार देर रात एएसपी आलोक प्रसाद और सिकंदरा थाने की पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच शुरू की. तभी उनको जानकारी हुई कि गांव का ही रहने वाला आरोपी महावीर, जो पुलिस के साथ मासूम को ढूंढने का नाटक कर रहा था, उसने 4 साल पहले भी एक अन्य बच्चे के साथ कुकर्म किया था. हालांकि उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. इसी को देखते हुए पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

शराब के नशे में दिया वारदात को अंजाम: पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शराब के नशे में था और बच्चे को अकेला देखकर सुनसान जगह पर ले गया था. वहां उसने बच्चे के साथ गलत काम किया, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ गई और वह रोने लगा. यह सब देखकर आरोपी डर गया कि गांव जाकर बच्चा सब बता देगा, इसलिए उसने गला दबाकर हत्या कर दी. परिजनों को शक न हो, इसलिए वह सुबह बच्चे को ढूंढने का नाटक करने लगा था.

कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल: सीओ सौरभ वर्मा का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में कुकर्म सहित अन्य धाराएं बढ़ाई गई हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : August 4, 2026 at 10:56 PM IST

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