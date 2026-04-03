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कानपुर देहात: युवक का शव पेड़ से लटका मिला; परिजनों का हत्या का आरोप, मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंचीं

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद मौके पर पहुंचे थे.

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मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 9:28 PM IST

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कानपुर देहात: कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब घर से कुछ ही दूरी पर एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला. मृतक की पहचान 26 वर्षीय रंजीत के रूप में हुई है, जो पेशे से कंटेनर चालक था. युवक का शव मिलने की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या करार देते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि रंजीत की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को पेड़ पर लटकाया गया है.

जानकारी देती बहन और पुलिस अधिकारी. (Video Credit: ETV Bharat)

गाड़ी ओवरटेक करेन को लेकर विवाद: रंजीत की बहन काजल के अनुसार, गुरुवार को कंटेनर लेकर घर लौटते समय रास्ते में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया था. यह विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ पहुंची, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को शिवली चौकी ले गई थी. पुलिस ने चौकी में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर उन्हें घर भेज दिया था, लेकिन अगली ही सुबह रंजीत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ. परिजनों का कहना है कि समझौते के बावजूद रंजीत को दूसरे पक्ष से जान का खतरा था, जिसे पुलिस ने नजरअंदाज किया.

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मौके पर जुटी भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

महिला सिपाही के साथ धक्का-मुक्की: आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शिवली-कल्याणपुर रोड को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इस हंगामे के दौरान एक महिला सिपाही के साथ मारपीट की बात भी सामने आई है, जिससे माहौल काफी बिगड़ गया. हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की फोर्स, एडिशनल एसपी और एसडीएम को मौके पर पहुंचना पड़ा.

राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, पूर्व सांसद का फूटा गुस्सा: घटना की सूचना मिलते ही प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे. पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और पुलिस कप्तान की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी गंभीर वारदातों में प्रशासन को तत्काल सक्रिय होना चाहिए था. वारसी ने चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही और कानून व्यवस्था की बदहाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज: अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि गुरुवार शाम ओवरटेक विवाद की सूचना पर दोनों पक्षों को चौकी लाया गया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही है. पुलिस का कहना है कि शुक्रवार शाम समझौता होने के बाद रंजीत सुरक्षित अपने घर चला गया था. आज सुबह उसका शव मिलने की सूचना पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, जिसके बाद करीब दो घंटे चला हंगामा शांत हुआ.

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