ETV Bharat / state

कानपुर देहात हत्याकांड: शादी तय होने से नाराज प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर की युवती की हत्या, दोनों गिरफ्तार

युवती के मर्डर मामले में प्रेमी और उसका साथी गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर देहात: कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर को मिली एक युवती की लाश ने इलाके में सनसनी फैला दी थी. पुलिस ने जब इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ीं, तो हैरान करने वाला सच सामने आया.

युवती की जान किसी अनजान ने नहीं, बल्कि उसके ही प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ली थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूरी वारदात का सच उगलवा लिया है.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे सुलझाई हत्या की गुत्थी. (Video Credit: ETV Bharat) शादी की तारीख तय होते ही चढ़ा सिर पर खून: पूछताछ में पता चला कि 21 साल की रूवल कानपुर के दादानगर स्थित एक कंपनी में सिलाई का काम करती थी. परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी और 11 अक्टूबर को उसकी बारात आने वाली थी. लेकिन उसका प्रेमी शिवम इस रिश्ते से बेहद नाराज चल रहा था. उसने युवती को अपने रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बना ली. कंपनी जाने के बहाने बुलाकर ले गया प्रेमी: 5 अक्टूबर को रूवल रोजाना की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी. शिवम ने उसे रास्ते में ही मिलने के लिए बुला लिया और वह कंपनी जाने के बजाय उसके पास चली गई. प्रेमी उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अपने दोस्त अमन के घर रानिया थाना क्षेत्र के विसायकपुर ले गया. वहां दोनों ने मिलकर युवती के साथ बर्बरता की और लोहे की रॉड से हमला करके उसकी जान ले ली.