कानपुर देहात हत्याकांड: शादी तय होने से नाराज प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर की युवती की हत्या, दोनों गिरफ्तार
शादी तय होने से नाराज प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की थी. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:28 PM IST
कानपुर देहात: कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर को मिली एक युवती की लाश ने इलाके में सनसनी फैला दी थी. पुलिस ने जब इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ीं, तो हैरान करने वाला सच सामने आया.
युवती की जान किसी अनजान ने नहीं, बल्कि उसके ही प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ली थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूरी वारदात का सच उगलवा लिया है.
शादी की तारीख तय होते ही चढ़ा सिर पर खून: पूछताछ में पता चला कि 21 साल की रूवल कानपुर के दादानगर स्थित एक कंपनी में सिलाई का काम करती थी. परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी और 11 अक्टूबर को उसकी बारात आने वाली थी. लेकिन उसका प्रेमी शिवम इस रिश्ते से बेहद नाराज चल रहा था. उसने युवती को अपने रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बना ली.
कंपनी जाने के बहाने बुलाकर ले गया प्रेमी: 5 अक्टूबर को रूवल रोजाना की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी. शिवम ने उसे रास्ते में ही मिलने के लिए बुला लिया और वह कंपनी जाने के बजाय उसके पास चली गई. प्रेमी उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अपने दोस्त अमन के घर रानिया थाना क्षेत्र के विसायकपुर ले गया. वहां दोनों ने मिलकर युवती के साथ बर्बरता की और लोहे की रॉड से हमला करके उसकी जान ले ली.
सीसीटीवी फुटेज से खुला हत्या का राज: वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने रात के अंधेरे में शव को शिवली के रैपालपुर गांव के पास फेंक दिया. जब बेटी देर रात तक घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और शिवली में शव मिलने की खबर पाई. पुलिस ने जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें शिवम युवती को अपनी बाइक पर ले जाता साफ नजर आ गया.
सलाखों के पीछे पहुंचे दोनों आरोपी: सीओ यातायात विनय कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर तुरंत टीमों को काम पर लगाया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलीपुर निवासी शिवम और उसके साथी अमन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, सीटी-100 मोटरसाइकिल और युवती का मोबाइल बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.
यह भी पढ़ें- मिलिए अखिलेश यादव के टॉलेस्ट फैन से... जानेंगे 2027 के चुनाव को लेकर क्या है उनकी इच्छा