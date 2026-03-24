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कानपुर देहात में सनसनीखेज वारदात; 500 रुपये वापस न करने पर कर दी दोस्त की हत्या

सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह के दौरान हुई घटना.

कानपुर देहात में दोस्त की हत्या.
कानपुर देहात में दोस्त की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:45 AM IST

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कानपुर देहात : सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह के दौरान दो किशोरों के बीच विवाद हो गया. इसमें एक ने दूसरे किशोर को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया. परिजनों ने किशोर को आननफानन अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से शादी की खुशियां मातम बदल गईं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. आरोपी किशोर व कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.

सीओ सिकंदरा प्रिया सिंह के मुताबिक मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के कस्बे का है. जहां एक गेस्ट हाउस में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था. रात करीब 10:30 बजे गांव के छवि राम निषाद के पुत्र सत्यम (15) का अपने दोस्त (16) से विवाद हो गया. इस दौरान आरोपी किशोर ने सत्यम के पेट में चाकू मार दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां उसकी मौत हो गई. इस मामले में आरोपी किशोरी के अलावा कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी किशोर ने सत्यम से अपने जन्मदिन पर 500 रुपये उधार लिए थे. सत्यम लगातार पैसे मांग रहा था, लेकिन हर बार आरोपी टाल मटोल कर देता था. सोमवार रात भी सत्यम ने आरोपी से उधारी के रुपये मांगे थे. जिससे नाराज आरोपी ने सत्यम पर चाकू से हमला कर दिया. सत्यम और आरोपी किशोर एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते थे. दोनों ने हाल ही में हाईस्कूल की परीक्षा दी थी. सत्यम की मौत के बाद मां मंजू देवी, बहन संगीता व निशा का रो रो कर बुरा हाल है.

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