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कानपुर देहात: रसूलाबाद में कार ने 2 साल की बच्ची को कुचला, देखें CCTV वीडियो

कानपुर देहात के रसूलाबाद में 2 वर्षीय मासूम बच्ची को एक अनियंत्रित कार ने कुचल दिया. बच्ची का कानपुर में इलाज जारी है.

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रसूलाबाद कोतवाली में तहरीर: परिजनों ने आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:40 PM IST

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कानपुर देहात: जिले के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां घर के बाहर खेल रही एक 2 वर्षीय बच्ची को एक कार ने कुचल दिया. इस दौरान बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

यह वाकया घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है.

दिल दहला देने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद. (Video Credit: ETV Bharat)

बेला रोड से आ रही कार के नीचे आई बच्ची: मामला रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक कस्बे का है, जहां गांव के रहने वाले शिवम की 2 वर्षीय बेटी रिया घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान तुलसी नगर क्षेत्र का रहने वाला कलेक्टर अपनी कार से बेला रोड की ओर से आ रहा था, तभी रिया कार के नीचे आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसके बाद कार चालक गंभीर रूप से घायल रिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद ले गया.

अस्पताल से फरार हुआ आरोपी चालक: डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर के पुष्पांजलि अस्पताल रेफर कर दिया. परिजनों का आरोप है कि कार चालक बच्ची को अस्पताल में छोड़कर बिना इलाज कराए वहां से फरार हो गया. इस पूरी घटना का वीडियो घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो 3 अगस्त का बताया जा रहा है और बच्ची की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

पुलिस ने शुरू की मामले की निष्पक्ष जांच: परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने अस्पताल पहुंचकर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पीड़ित परिवार ने रसूलाबाद कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. रसूलाबाद थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के आरोपों और घटना से जुड़े सभी तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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