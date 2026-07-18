कानपुर देहात में दुष्कर्म के आरोपी ने किया सुसाइड, तीन दिन पहले गांव की युवती ने दर्ज कराई थी एफआईआर
थाना रसूलाबाद क्षेत्र के एक गांव का मामला. परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 10:16 AM IST
कानपुर देहात : रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के बाहर दुष्कर्म के आरोपी का शव संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका बरामद हुआ. इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक ने खुदकुशी करके जान दी है. परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है. परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है.
बताया गया कि थाना रसूलाबाद क्षेत्र के एक गांव के अरविंद नामक युवक ने संदिग्ध हालात में गांव के बाहर ढाक के पेड़ में गमछे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. शुक्रवार सुबह कुछ ग्रामीण बाग की तरफ गए तो अरविंद का शव देख परिजनों और अन्य ग्रामीणों को खबर दी. जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
थाना प्रभारी रसूलाबाद एसएन सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि अरविंद के खिलाफ इसी गांव की रहने वाली युवती ने बीते बुधवार को रसूलाबाद थाने में तहरीर दी थी. युवती का आरोप है कि अरविंद ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और अब वह गर्भवती हो गई है. इस मामले में अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे. शुक्रवार को शव बरामद हुआ है. परिजनों के आरोपों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर विवेचना के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.