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कानपुर देहात में पुलिस टीम पर पथराव; उपद्रवियों के हमले में एक कांस्टेबल और होमगार्ड घायल

रूरा थाना क्षेत्र के अमर सिंह का पुरवा गांव की घटना.

कानपुर देहात में पुलिस टीम पर पथराव
कानपुर देहात में पुलिस टीम पर पथराव (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 1:59 PM IST

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कानपुर देहात : रूरा थाना क्षेत्र के अमर सिंह का पुरवा गांव में दो पक्षों का विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर एक पक्ष ने पथराव कर दिया. पथराव में एक आरक्षी और एक होमगार्ड घायल हो गया. आननफानन साथी पुलिसकर्मी घायलों को अस्पताल ले गए. जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

जानकारी देते सीओ अकबरपुर संजय कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)




घटना रूरा थाना क्षेत्र के अमर सिंह का पुरवा गांव की है. पुलिस के मुताबिक गांव निवासी भूरा सिंह ने डायल 112 पर मारपीट की सूचना दी थी. सूचना मिलने पर पीआरवी में तैनात आरक्षी प्रेमराज शाक्य और होमगार्ड देवेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे थे. पुलिस टीम दोनों पक्षों से बातचीत कर विवाद को सुलझाने में जुटी थी तभी एक पक्ष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. जिससे भगदड़ हो गई. जिसमें आरक्षी प्रेमराज और होमगार्ड देवेंद्र दुबे घायल हो गए. जिसके बाद दोनों ने पूरी घटना की जानकारी रूरा थाने में दी. सूचना पर पहुंची रूरा थाने की पुलिस ने सबसे पहले घायल आरक्षी और होमगार्ड को इलाज के लिए रूरा सीएचसी में भेजा. घटना के बाद गांव में एहतियात के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.





सीओ अकबरपुर संजय कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार रात अमर सिंह का पुरवा निवासी भूरा सिंह ने डायल 112 पर सूचना दी कि उनके साथ मारपीट हो रही है. जिसके बाद पीआरवी नबर 5752 मौके पर पहुंची तो विपक्षी रामदीन द्वारा शराब के नशे में उपद्रव किया जा रहा था. जिसके बाद पीआरवी में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया तो रामदीन और उनकी पत्नी द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया गया. जिससे पीआरवीकर्मी घायल हो. घायल हुए पुलिसकर्मियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नामित आरोपी रामदीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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