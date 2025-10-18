ETV Bharat / state

अब कानपुर देहात पुलिस ने पकड़ी अवैध पटाखे की बड़ी खेप, दीपावली पर बिकने आए थे

कानपुर देहात: कानपुर के बिसातखाने में विस्फोट के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है. प्रदेश के हर जिले में अवैध रूप से पटाखों की होने वाली बिक्री को लेकर लगातार अभियान जारी है. इसी कड़ी में अब कानपुर देहात की सिकंदरा पुलिस ने भी अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस ने 218 किलोग्राम पटाखे जब्त किया है.



बता दें कि पिछले दिनों कानपुर शहर के थाना मूलगंज स्थित बिसातखाने में पटाखों की वजह से विस्फोट हुआ था. इस वजह से पुलिस काफी सतर्क हो गई थी. पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था. कानपुर देहात की सिकंदरा एसपी श्रद्धा पांडेय के निर्देश पर कल देर रात सिकंदरा पुलिस ने आजाद नगर इलाके में रहने वाले नसीम अहमद को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक उसके पास से 218 किलो पटाखे बरामद हुए. उसने पटाखों का अवैध भंडारण किया था. ये पटाखे दीपावली में बेचे जाने थे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया. सीओ सिकंदरा प्रिया सिंह ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गाय है.

किराना दुकान से बेचे जा रहे थे पटाखे

आर्यनगर प्रथम इलाके के एक जनरल स्टोर की दुकान से अवैध रूप से पटाखे की बिक्री करने के आरोप में मोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया.जिसके पास से पुलिस ने 49.9 किलोग्राम अवैध पटाखा मिला.