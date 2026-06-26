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इन चार जिलों के बंद घरों को साफ कर देते थे ये चोर, पुलिस का बड़ा खुलासा

पुलिस ने अंतर्जनपदीय गिरोह का किया भंडाफोड़, 9 लाख के जेवर व कैश बरामद.

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पुलिस ने अंतर्जनपदीय गिरोह का किया भंडाफोड़. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 9:12 AM IST

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कानपुर देहात: जिले की थाना भोगनीपुर पुलिस, अकबरपुर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अंतर्जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गैंग के सरगना सहित दो अन्य शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए के जेवर, एक लाख से अधिक कैश व चोरी में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तुएं भी बरामद की है. इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी. पूछताछ में पता चला कि ये चोर चार जिलों के बंद घरों को निशाना बनाते थे.


पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने बताया कि 25 जून को मोहम्मदपुर गांव के पास बने स्टैण्ड पर चेकिंग के दौरान थाना अकबरपुर की पुलिस के साथ भोगनीपुर थाने की पुलिस व एसओजी टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि बाइक से तीन संदिग्द व्यक्ति मूसानगर मलासा रोड जा रहे हैं. ये लोग कानपुर देहात व आस-पास से सटे हुये क्षेत्रों में चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं. ये वही अपराधी है, जिन्होंने भोगनीपुर व अन्य थाना क्षेत्रों में चोरी व नकबजनी की घटनायें की हैं.

इस सूचना पर पुलिस बल मलासा रोड पर अकबरनगर मोड से 50 मीटर देवीपुर की तरफ संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग करने लगे तभी मलासा की तरफ से एक मोटरसाइकिल आते हुये दिखाई दी. रूकने का इशारा किया गया तो पुलिस वालों को अचानक सामने देखकर एकाएक अपनी मोटरसाइकिल को मोडकर अकबरनगर की तरफ भागने का प्रयास किया कि गाडी स्लिप करके गिर गयी. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में तीनों ने अपना नाम

तीनों व्यक्ति मय मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गये और पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे, जिससे पुलिस वाले बाल-बाल बच गये एवं पुलिस बल त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया.तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो तीनों ने अपना नाम पता चांदबाबू पुत्र सरवर निवासी भगवंतपुर थाना घाटमपुर कानपुर नगर ,दूसरा पुत्र अल्लारक्खू निवासी मलिकपुर थाना जहांनाबाद जनपद फतेहपुर और तीसरे ने अरवाज उर्फ राजा पुत्र निसार निवासी निबियाखेडा थाना सजेंती जनपद कानपुर नगर का रहने वाला बताया.


पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि हमारा एक चोरों का गिरोह है, जो चांदबाबू चलाता है.हम लोग जनपद कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर व औरैया आदि आस-पास के जिलों में चोरी करते हैं. आरोपियों ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने कानपुर देहात में ग्राम पिलखिनी, ग्राम नरायणपुर, ग्राम चौकी, ग्राम आलमचन्द्रपुर, ग्राम विवाईन में व ग्राम रामसारी, घाटमपुर में चोरी अंजाम दे चुके हैं. पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 118200 रुपए समेत नौ लाख के आभूषण व बाइक बरामद की. साथ ही असलहे बरामद किए गए हैं. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने बताया कि अभियुक्त चांद बाबू पर 18 मुकदमे दर्ज हैं. उमर पुत्र अल्लाह रक्खू पर 7 और अरवाज पर कई मुकदमे दर्ज हैं. ये सभी लगातार चोरियां अंजाम दे रहे थे. पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजा जा रहा है.


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