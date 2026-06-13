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कानपुर देहात: बिना अनुमति कलेक्ट्रेट घेराव मामले में सपा जिलाध्यक्ष अरुण यादव सहित 25 नामजद और 200 सपाइयों पर FIR

सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया था कलेक्ट्रेट का घेराव: 11 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष अरुण कुमार के सीधे नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सपाई कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, यूरिया खाद की भारी किल्लत और हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक सहित कई मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस का मुख्य गेट घेरते हुए जमकर नारेबाजी की थी. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक विस्तृत मांग पत्र और ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा था. इसी प्रदर्शन के दौरान उत्तेजित हो रहे कई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस और धक्का-मुक्की भी की थी.

इस मामले को लेकर जिले के अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई भी पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. बिना अनुमति के किए गए इस उग्र घेराव के दौरान कलेक्ट्रेट के आसपास की सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हुई थी.

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में बीते दिनों समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के महंगाई और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के बाद अब स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है. कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करने के मामले में अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने सपा के जिलाध्यक्ष सहित 25 नामजद नेताओं और करीब 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

यातायात और कानून व्यवस्था बाधित करने का आरोप: सपाइयों के इस अचानक किए गए उग्र प्रदर्शन से वीआईपी कलेक्ट्रेट मार्ग की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और घंटों तक आम जनता का यातायात पूरी तरह बाधित हुआ था. हालांकि, मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को काफी समझाने और मर्यादा में रहने का प्रयास किया गया था, बावजूद इसके उन्होंने अपना उग्र प्रदर्शन लगातार जारी रखा. प्रदर्शन खत्म होने के बाद अकबरपुर पुलिस ने गहन समीक्षा कर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरुण यादव (अरुण कुमार) और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे राम सिंह यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की. इसके साथ ही भोगनीपुर विधानसभा सीट से पूर्व सपा प्रत्याशी रहे नरेंद्र पाल मनु और अकबरपुर रानियां विधानसभा से प्रत्याशी रहे नीरज सिंह गौर को भी नामजद किया गया है.

अकबरपुर पुलिस ने वीडियो फुटेज से शुरू की पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat)

विपक्ष ने लगाया आवाज दबाने का गंभीर आरोप: पुलिस की इस एफआईआर की जद में पूर्व जिलाध्यक्ष वीरसेन यादव और वरिष्ठ सपा नेता पुष्पेंद्र यादव सहित 25 नामजद और 200 अज्ञात लोग शामिल किए गए हैं. पुलिस द्वारा विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने इसे अपने मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला दमन बताया है. सपाई नेताओं ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्ष की जायज आवाज को पुलिस के दम पर दबाने का कुत्सित प्रयास कर रही है. वहीं, दूसरी ओर जिला पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से नियमानुसार और निष्पक्ष विधिक कार्रवाई की गई है.

वीडियो फुटेज से अन्य उपद्रवियों की हो रही पहचान: वर्तमान में अकबरपुर थाना पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे विभिन्न सरकारी सीसीटीवी कैमरों और मीडिया के वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शन में शामिल हुए अन्य उपद्रवियों की भी पहचान करने में जुटी है. कानपुर देहात के अपर जिलाधिकारी अमित कुमार ने मीडिया को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट जैसी संवेदनशील जगह पर प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति के धरना-प्रदर्शन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है.

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