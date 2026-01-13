ETV Bharat / state

कानपुर देहात में कुल्हाड़ी मारकर अधेड़ की हत्या, आरोपी परिवार समेत फरार

शिवली थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में हुए पारिवारिक झगड़े के दौरान गई अधेड़ की जान. तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं.

कानपुर देहात में अधेड़ की हत्या.
कानपुर देहात में अधेड़ की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
कानपुर देहात : शिवली थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में पारिवारिक झगड़े में अधेड़ की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई. हमले और बीच-बचाव में तीन लोग घायल हुए हैं. वारदात के बाद से आरोपी परिवार समेत फरार हैं. पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश देने में जुटी हैं.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय. (Video Credit : ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय ने बताया कि मामला शिवली थाना क्षेत्र के गांव मलिकपुर का है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि यहां रहने वाले देवकीनंदन (55) गांव के ही एक इंटर कॉलेज में चौकीदार था. स्कूल प्रबंधन से विवाद के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. जिसके बाद वह स्कूल परिसर के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहता था. स्कूल प्रबंधन ने देवकीनंदन की जगह पर गोविंद को नौकरी पर रख लिया था. इसी बात लेकर दोनों के बीच मतभेद था और दोनों के बीच तकरार होती थी.

देवकीनंदन की पत्नी ममता के अनुसार गोविंद अक्सर शराब पीकर विवाद करता था. रविवार रात करीब 10 बजे गोविंद शराब के नशे में गाली गलौच करने लगा. जिसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो गया था. सोमवार देर रात गोविंद अपनी पत्नी और 4 से 5 अन्य लोगों के साथ कुल्हाड़ी, चाकू व अन्य धारदार हथियार लेकर घर में घुस आया. आरोपियों ने सभी को मारना पीटना शुरू कर दिया और देवकी नंदन को कुल्हाड़ी मार दी. मारपीट में ममता और पुत्री गोमती को भी चोटें आई हैं.

ममता के अनुसार वारदात के बाद गोविंद व सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. जिसके बाद आननफानन घायल देवकी नंदन को सीएचसी शिवली पहुंचाया गया. जहां के डॉक्टरों ने कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. देवकीनंदन के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर षड़यंत्र रचकर हत्या का आरोप लगाया है. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं.



