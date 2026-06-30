कानपुर देहात में जारी कर दिए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, सीएमओ ने दिया जांच का आदेश
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झींझक में जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 1:42 PM IST
कानपुर देहात : स्वास्थ विभाग का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) झींझक में जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है. सीएचसी झींझक ने ऐसे बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया है जिनका जन्म अस्पताल में हुआ ही नहीं है. इस प्रकरण के सामने आने के बाद जन्मप्रमाण पत्र में अनियमितता पाए जाने पर स्वास्थ विभाग और जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.
मामला जिले की झींझक सीएचसी का है. जहां एक शिकायत सामने आई है कि 9 फरवरी 2026 को एक ही दिन में 34 और 17 फरवरी 2026 को 38 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए. इन प्रमाण पत्रों में जन्म का वर्ष 2010 से लेकर 2026 दर्शाया गया है. साथ ही जिन लोगों के नाम पर ये जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनका अस्पताल के जन्म रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं है. इन प्रमाण पत्रों में कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, हरदोई, रायबरेली और अन्य जिलों के नाम शामिल होने की बात सामने आई है.
सीएमओ कानपुर देहात जय गोविंद ने सीएचसी झींझक और मैथा के खिलाफ जांच टीम गठित कर दी है. सीएमओ ने बताया कि जांच टीम सीएचसी से जारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है. अगर जांच में कुछ भी गलत पाया जाता है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. दूसरी तरफ जिलाधिकारी कपिल कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही नोडल अधिकारी और सीएचसी अधीक्षक द्वारा मामले की जांच को लेकर आदेश दिए है. जिलाधिकारी का कहना है कि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.