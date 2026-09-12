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कानपुर के चर्चित बिकरु कांड में आरोपी हीरू दुबे को 6 साल बाद मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

कानपुर देहात : बिकरु कांड से जुड़े मामले में कोर्ट ने आरोपी हीरू दुबे को 6 साल बाद जमानत पर रिहा कर दिया है. हीरू दुबे को कोर्ट ने पहले 10 साल की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ अपील के दौरान सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद आज उसकी रिहाई हो गई है.

कानपुर का चर्चित बिकरु कांड 2 जुलाई 2020 को हुआ था. इस दौरान बिकरु के कुख्यात अपराधी विकास दुबे और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हो गई थी. जिसके बाद विकास दुबे के घर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर विकास दुबे और उनके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. घटना के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे सहित उसके कई अन्य साथियों को पुलिस ने मार गिराया था. जबकि उसके कई अन्य साथी जेल भेज गए थे.

इस मामले से बिकरू गांव के हीरू दुबे का नाम सामने आया था. उस पर साजिश और वारदात में शामिल होने के आरोप थे. हीरू विकास दुबे का काफी करीबी माना जाता था और घटना के समय वो भी शामिल था. हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद हीरू फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का ईनाम घोषित किया था. करीब एक महीने बाद अगस्त 2020 में उसने माती कोर्ट में वकील के भेष में वकीलों के बीच कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था.





हीरू के खिलाफ पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, बलवा, अवैध हथियार और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले में कार्रवाई की थी. बिकरु कांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने 30 आरोपियों को आरोपी बनाया था. इनमें 23 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थीं. जिसमें 7 आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था. इसी मामले में हीरू दुबे का भी नाम था.