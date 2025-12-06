ETV Bharat / state

दुल्हन को विदा कराने हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचा दूल्हा, ड्रोन कंपनी में CEO की फिल्मी एंट्री

शादी के बाद हेलीकॉप्टर से दुल्हन को विदा कराने पहुंचा दूल्हा, नजारा देखने गांव में लगी लोगों की भीड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: एक किसान की बेटी की ऐसी विदाई हुई कि जिसने भी देखा, वह हैरान रह गया. शादी के बाद को दूल्हा हेलीकॉप्टर से अपनी ससुराल पहुंचा. सभी रस्में अदा कीं और फिर दुल्हन को विदा कर हेलीकॉप्टर से अपने घर के लिए रवाना हो गया. दूल्हे की इस फिल्मी एंट्री को देखने पूरा गांव जमा हुआ. यह शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी है.

यह अनोखी विदाई कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर में हुई. गांव के किसान अमर सिंह की बेटी प्रतिमा की शादी दिल्ली के रहने वाले विकास से तय हुई थी. अमर की पत्नी पुष्पा ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं. सबसे बड़ी बेटी प्रतिमा है, जिसने शिवली बीटेक के बाद लखनऊ से उच्च शिक्षा हासिल की. वर्तमान में बेंगलुरु की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. जबकि बड़ा बेटा देवा बीटेक कर रहा है. वहीं, सबसे छोटा बेटा शिवा इंटरमीडिएट का छात्र है.

मां पुष्पा ने बताया कि प्रतिमा ने अपना बायोडाटा एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल (विवाह) वेबसाइट पर अपलोड किया था. जिसके बाद बेवसाइट के माध्यम से प्रतिमा की बातचीत पटना निवासी विकास से हुई. वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दिल्ली की ड्रोन बनाने वाली कंपनी का सीईओ है. दोनों परिवार पटना में मिले और इसी 4 दिसम्बर को रस्मों-रिवाज के साथ उनकी शादी सम्पन्न हुई. जिसके बाद प्रतिमा की विदाई का कार्यक्रम इनके रसूलाबाद स्थित घर से की गई.

बता दें कि ग्रामीणों ने जब हेलिकॉप्टर से विदाई देखी तो हैरान रह गए. क्योंकि गांव वालों के लिए ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. इस दौरान पुलिस प्रशासन और फायर विभाग की टीम भी तैनात रही.



