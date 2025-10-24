ETV Bharat / state

कानपुर देहात में हत्या; पति-पत्नी के विवाद के दौरान भतीजे ने चाची की ली जान

मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर गांव की घटना. विवाद के दौरान मारपीट और नाक पर घूंसा मारने की बात आई सामने.

घटनास्थल पर पूछताछ करती पुलिस.
घटनास्थल पर पूछताछ करती पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
October 24, 2025

कानपुर देहात : मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर गांव में गुरुवार रात नशे की हालत में भतीजे ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर जान ले ली. घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं वारदात के बाद हत्यारोपी भतीजा फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

मंगलपुर थाना प्रभारी महेश कुमार के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि जसापुर के रहने राजू की शादी गांव की ही रहने वाली मोहिनी (35) से 15 साल पहले हुई थी. राजू और उसकी पत्नी बीते कई साल से जयपुर में रहते थे. दीपावली पर राजू और मोहिनी जसापुर गांव स्थित अपने घर आए थे. बीती गुरुवार रात को मोहिनी और राजू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के दौरान वहां मौजूद राजू के भतीजे कृष्णा ने मोहिनी की पिटाई करने लगा. इसी दौरान नाक पर जोर से मुक्का मार दिया. जिससे वह गंभीर रूप घायल होकर वहीं गिर पड़ी और कुछ देर बाद मौत हो गई.

हत्या के बाद मायूस बैठे परिजन.
हत्या के बाद मायूस बैठे परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)

थाना प्रभारी मंगलपुर महेश कुमार ने बताया कि महिला की हत्या किए जाने की सूचना मौके पर सीओ डेरापुर राजीव सिरोही भी पहुंचे थे. घटनास्थल की जांच के बाद फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हत्यारोपी कृष्णा की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है. फिलहाल विवाद का वास्तविक कारण अभी पता नहीं चला है. हत्यारोपी की गिरफ्तारी के बाद भी घटना की असलियत सामने आएगी.

