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साइबर ठगों ने थाना प्रभारी का सीयूजी नंबर किया हैक, लोगों को भेजे फर्जी आरटीओ चालान

कानपुर देहात : साइबर जालसाजों ने अमराहट थाने का सीयूजी नंबर हैक कर लिया है. अब जालसाज अमराहट थाना प्रभारी का नाम और फोटो इस्तेमाल कर लोगों के व्हाट्सप ग्रुप में फर्जी आरटीओ चालान डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजे रहे हैं. इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. फिलहाल पुलिस ने सीयूजी मोबाइल नंबर हैक होने के बाद जांच शुरू कर दी है. साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.



थाना प्रभारी महेश कुमार का कहना है कि थाने का सीयूजी नंबर हैक हुआ है. इसी नंबर से फर्जी लिंक भेजे गए हैं. लोगों से सतर्क रहने, लिंक क्लिक न करने और चालान आदि कुछ भी डाउनलोड न करने की अपील की गई है. सीयूजी नंबर से भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से मोबाइल फोन को निजी जानकारी, बैंकिग विवरण, ओटीपी और अन्य संवेदनशील डाटा साइबर अपराधियों तक पहुंच सकता है.





थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि मामले में साइबर थाने को जानकारी दे दी गई है. साइबर पुलिस टीम जांच में जुट गई है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल घटना से पुलिस महकमे की साइबर सजगता की पोल खुल गई है.