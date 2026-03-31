कानपुर देहात: संपत्ति के लालच में भाई ने बहन को रॉड से उतारा मौत के घाट, पिता ने नाम किया था कीमती मकान
भोगनीपुर सीओ संजय वर्मा ने बताया, प्रॉपर्टी में विवाद को लेकर बहन की हत्या सगे भाइयों ने की थी. आरोपियों को ढूंढा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 9:19 PM IST
कानपुर देहात: जिले के मूसानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. भोगनीपुर सीओ संजय वर्मा ने बताया कि मूसानगर के वार्ड नंबर 7, मुर्तजा नगर में संपत्ति के विवाद में एक भाई ने अपनी ही बहन पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. महिला का खून से लथपथ शव कमरे में मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पिता का फैसला बना मौत का कारण: रेशमा (35 वर्ष) मूल रूप से सिकंदरा की रहने वाली थी और पति से अनबन के चलते पिछले दो वर्षों से अपने मायके में ही रह रही थी. करीब डेढ़ साल पहले पिता अहमद हाजी की मृत्यु से पूर्व उन्होंने मुगल रोड किनारे स्थित अपने हिस्से का कीमती मकान रेशमा के नाम कर दिया था. वर्तमान में इसी मकान पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था, जो भाइयों को रास नहीं आ रहा था. पिता बेशकीमती जमीन बहन को दे गये थे. पिता के फैसले के कारण तीनों भाई उससे रंजिश मानते थे और अक्सर विवाद करते थे.
बहन ने जताई थी आशंका: रेशमा की बड़ी बहन सीमा ने बताया कि रेशमा अक्सर भाइयों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाती थी. सीमा के मुताबिक शनिवार को उनकी रेशमा से बात हुई थी, तब भी वह काफी डरी हुई थी और भाइयों पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा रही थी. आसपास के लोगों के अनुसार भी मकान के मालिकाना हक को लेकर भाइयों और बहन के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी. इसी रंजिश ने शनिवार को उग्र रूप ले लिया और हमलावर ने लोहे की रॉड से रेशमा के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौते के घाट उतार दिया.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीमें: वारदात की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर संजय वर्मा और थाना प्रभारी रीना गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया, ताकि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें. पुलिस ने बताया कि रेश्मा की बड़ी बहन की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
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