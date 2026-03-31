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कानपुर देहात: संपत्ति के लालच में भाई ने बहन को रॉड से उतारा मौत के घाट, पिता ने नाम किया था कीमती मकान

कानपुर में रिश्तों का कत्ल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर देहात: जिले के मूसानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. भोगनीपुर सीओ संजय वर्मा ने बताया कि मूसानगर के वार्ड नंबर 7, मुर्तजा नगर में संपत्ति के विवाद में एक भाई ने अपनी ही बहन पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. महिला का खून से लथपथ शव कमरे में मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पिता का फैसला बना मौत का कारण: रेशमा (35 वर्ष) मूल रूप से सिकंदरा की रहने वाली थी और पति से अनबन के चलते पिछले दो वर्षों से अपने मायके में ही रह रही थी. करीब डेढ़ साल पहले पिता अहमद हाजी की मृत्यु से पूर्व उन्होंने मुगल रोड किनारे स्थित अपने हिस्से का कीमती मकान रेशमा के नाम कर दिया था. वर्तमान में इसी मकान पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था, जो भाइयों को रास नहीं आ रहा था. पिता बेशकीमती जमीन बहन को दे गये थे. पिता के फैसले के कारण तीनों भाई उससे रंजिश मानते थे और अक्सर विवाद करते थे. सीमा की शनिवार को रेशमा से बात हुई थी. (Photo Credit: ETV Bharat)