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कानपुर देहात में युवक की हत्या के बाद शव जलाने की कोशिश, शिनाख्त बनी चुनौती

डेरापुर थाना क्षेत्र के डूडीबरी गांव के पास खेत में मिला युवक का शव.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:48 AM IST

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कानपुर देहात : डेरापुर थाना क्षेत्र के डूडीबरी गांव के पास अज्ञात युवक (22) का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी है. युवक के हाथ बंधे थे. शिनाख्त न होने से अन्य जगह हत्या करके यहां शव ठिकाने लगाने की कोशिश की बात सामने आ रही है. पुलिस ने प्राथमिक जांच और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.





सीओ डेरापुर राजीव सिरोही ने बताया कि रविवार सुबह ग्रामीणों से डूडीबरी गांव के पास एक खेत में युवक का अधजला शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक के हाथ बांध कर हत्या के बाद शव जलाने की कोशिश की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. युवक के बारे में जानकारी के प्रयास किए जा रहे हैं.


सीओ राजीव सिरोही ने बताया कि युवक की उम्र 21-22 साल है. मौके से मिले साक्ष्यों को आसपास के थानों से साझा करके युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. युवक की शिनाख्त के बाद घटना का पर्दाफाश आसान हो जाएगा. फिलहाल आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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