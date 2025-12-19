कानपुर देहात में आशाओं की हड़ताल; पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया यह तरीका
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रतिदिन 78 रुपये दिया जाएगा मानदेय, लक्ष्य पूरा करने के लिए लिया गया फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 1:58 PM IST
कानपुर देहात: यूपी के 35 जिलों में 14 दिसंबर से चल रहे पल्स पोलियो अभियान में तेजी लाने के लिए अब स्वास्थ विभाग ने एक नया कदम उठाया है. अभियान का आशाओं द्वारा विरोध किए जाने के बाद स्वास्थ विभाग ने समूह की महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है. स्वयं सहायता समूह की 618 महिलाएं ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी. इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 75 रुपए का मानदेय दिया जाएगा.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी एके सिंह ने बताया कि जिले को पोलियो मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया है. इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चे छूट गए हैं. इनके लिए एक सप्ताह का अलग से अभियान चलाया जाएगा. इसमें स्वयं सहायता समूह की 414 बीसी सखी व 204 स्वास्थ्य सखी को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
एके सिंह ने बताया कि इन महिलाओं से आगे भी स्वास्थ से जुड़ी योजनाओं में कार्य लेने की तैयारी है. कानपुर देहात जिले में 891 बूथों पर 284996 बच्चों को पोलियो की खुराक दिए जाने का लक्ष्य था. हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एएनएम, आंगनबाड़ी द्वारा कार्य किया जा रहा है. इसके बाद भी कुछ बच्चे जो छूटेंगे, उन बच्चों को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पोलियो की खुराक पिलाएंगी. इसलिए एक हफ्ते के लिए इस अभियान को और बढ़ाया जाएगा. जिसकी डेट कुछ दिनों में तय किया जाएगा.
बता दें 14 दिसंबर से स्वास्थ विभाग द्वारा यूपी के 35 जिलों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की थी. लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही कानपुर सहित प्रदेश के कई जिलों की आशाएं अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चली गईं थीं. जिसके चलते पल्स पोलियो अभियान में रुकावट आ रही थी. इसलिए समूह की मदद ली जा रही है.
