अखिलेश यादव ने कहा-एसआईआर के लिए सरकार तीन महीने का समय बढ़ाए

कानपुर देहात मूसानगर क्षेत्र के सराय स्थित रामदुलारी मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की.

सपा मुखिया अखिलेश यादव.
विकास कार्यों का शिलान्यास करते सपा मुखिया अखिलेश यादव. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 9:41 PM IST

कानपुर देहात : सपा मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात के मूसानगर पहुंचे. जहां उन्होंने मूसानगर क्षेत्र के सराय स्थित रामदुलारी मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने लाल सिंह के यहां मूर्तियों का अनावरण किया और कई कार्यों का शिलान्यास भी किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में देशभर में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल खड़े किए और सुझाव भी दिए. इससे पहले कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया.

पत्रकारों से मुखातिब सपा मुखिया अखिलेश यादव. (Video Credit : ETV Bharat)

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर सरकार को पूरी तैयारी करानी चाहिए थी. एसआईआर इसलिए हो जिससे सबका वोट बन जाए. इसके इतर चिन्हित करके वोट काटे जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए काफी समय है. इसलिए कम से कम तीन महीने का समय बढ़ाया जाए. जिससे एसआईआर सही तरह से हो सके और सभी मतदाता अपने वोट बनवा सकें. साथ ही सरकार को प्रधानी चुनाव में भी एसआईआर कराना चाहिए.

विकास कार्यों के शिलान्यास करते सपा मुखिया अखिलेश यादव.
विकास कार्यों का शिलान्यास करते सपा मुखिया अखिलेश यादव. (Photo Credit : ETV Bharat)

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार बेरोजगारी, मंहगाई चरम सीमा पर है. सरकार एसआईआर के बहाने नौकरी, आरक्षण और हमारे सभी अधिकार छीन लेगी. बाबा भीम राव अंबेडकर ने जो दलित पिछड़े आदिवासी, अल्पसंख्यक को अधिकार दिलाए थे सरकार उनसे सब अधिकार छीनने की तैयारी कर रही है. हालांकि मेरी जनता से अपील है कि सभी लोग अपने वोट बनवा लें.

अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ की जान गई है. सपा उनको 2 लाख रुपये दे रही है, लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि काम के दौरान किसी की जान गई है तो उनके परिवार को एक करोड़ रुपये सरकार दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे. उन्होंने 2027 में विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन के साथ लड़ने की बात भी कही.

SP CHIEF AKHILESH YADAV
KANPUR DEHAT NEWS
रामदुलारी मेमोरियल पीजी महाविद्यालय
ELECTION COMMISSION
SIR IN UP

संपादक की पसंद

