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कानपुर देहात में 27 खाद दुकानों पर छापामारी, 4 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस

कानपुर देहात/आगरा : उर्वरक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशाशन की छह टीमों ने गुरुवार को अलग अलग क्षेत्र में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान जिले में कुल 27 उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की गई. 24 दुकानों से सैंपल लिए गए. जिनमें 4 प्रतिष्ठानों कमियां पाए जाने पर दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. प्रशासनिक कार्रवाई की सूचना से कई दुकानदार प्रतिष्ठान बंद करके फरार हो गए.

उर्वरक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कपिल कुमार सिंह की ओर से 6 टीमें गठित की गई थीं. जिसमें जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडे एवं तहसीलदार नियुक्त किए गए थे. जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडे के नेतृत्व में गुरुवार को जिले के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की गई. जिसमें तहसील भोगनीपुर क्षेत्र में सरकारी क्रय विक्रय समिति से 2 सैंपल लिए गए. कुशवाहा खाद भंडार मंडी रोड पुखरायां से 2 नमूने लिए गए. स्टाॅक एवं रेट बोर्ड प्रदर्शित न करने एवं स्टाक एवं वितरण रजिस्टर रिकॉर्ड न होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.





जय बालाजी खाद भण्डार मण्डी रोड पुखरायां से 2 नमूने लिए गए. जय बाबा ट्रेडर्स मण्डी रोड पुखरायां का प्रतिष्ठान बंद पाया गया. चिस्ती खाद भण्डार मूसानगर के प्रतिष्ठान से 1 नमूना लिया गया. नसीम खाद भण्डार मूसानगर से 1 नमूना लिया किया गया. लतीफ खाद भण्डार मूसानगर से 1 सैंपल लिया गया. किसान एग्रो एजेन्सी मूसानगर का प्रतिष्ठान बंद पाया गया. जिस कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.







उप कृषि निदेशक कानपुर देहात एवं तहसीलदार अकबरपुर द्वारा तहसील अकबरपुर में 3 प्रतिष्ठानों से 8 उर्वरक के नमूने लिए गए. एसके खाद भण्डार जगजीवन बम्बा अकबरपुर का प्रतिष्ठान बंद होने के कारण नोटिस जारी किया गया. प्रतिष्ठा यादव वरिष्ठ प्राविधिक सहायक जिला कृषि अधिकारी कानपुर देहात एवं उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के द्वारा 5 प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 1 सैंपल लिया गया.

वरिष्ठ प्राविधिक सहायक उपसम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी संदीप कुमार एवं तहसीलदार मैथा द्वारा 2 छापे डालकर 2 सैंपल लिए गए. जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डेरापुर द्वारा 4 छापे डालकर 1 सैंपल लिया गया. जनपद में कुल 27 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करते हुए 24 दुकानों से सैंपल लिए गए. जिसमें 4 प्रतिष्ठानों में कुछ कमियां पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.