कानपुर में डांडिया इवेंट; आयोजकों पर भड़कीं सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा, बोलीं– ऐसे तो सेलिब्रिटी आना छोड़ देंगे
लाजपत भवन में डांडिया कार्यक्रम आयोजित था. मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया और कड़ी फटकार लगाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:01 PM IST
कानपुर : लाजपत भवन में गुरुवार को आयोजित डांडिया कार्यक्रम अव्यवस्था और बैड मैनेजमेंट की भेंट चढ़ गया. डांडिया इवेंट में पहुंची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा प्रबंधन और आयोजकों को खूब खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि अगर कानपुर में ऐसा ही रवैया रहा तो भविष्य में कोई भी सेलिब्रिटी यहां आने से बचेगा.
बताया जा रहा कि डीजे पर उनका मशहूर गाना 'कच्चा बादाम' बजने के दौरान अव्यवस्था हो गई. इससे वह नाराज हो गईं. इसके बाद उन्होंने मंच से ही डीजे संचालक और कार्यक्रम के मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया और कड़ी फटकार लगाई. अंजलि अरोड़ा ने आयोजकों को फटकार लगाते हुए कहा कि लोग (दर्शक) भीषण गर्मी में लंबे समय से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है.
अंजलि अरोड़ा ने कहा कि बीते दिनों भी यहां एक इवेंट हुआ था. जिसमें आप लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी. मैंने सोशल मीडिया पर भी यह देखा था. अगर कानपुर के लोग (आयोजक) ऐसा करेंगे तो यहां सेलिब्रिटी आना छोड़ देंगे. मैनेजमेंट ऐसा होगा तो कोई नहीं आएगा.
अंजलि अरोड़ा ने कहा कि हम लोग सिर्फ जनता के प्यार के लिए यहां आते हैं. यहां जनता की ही मर्जी चलती है, लेकिन यदि किसी भी तरह से बदइंतजामी और अनादर किया गया, तो वह तुरंत स्टेज छोड़कर चली जाएंगी. विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब कार्यक्रम के दौरान अंजलि अरोड़ा को मोमेंटो देने की बारी आई. उन्होंने आयोजकों पर भड़कते हुए कहा कि उन्हें कलाकारों की इज्जत करना नहीं आता.
इस दौरान आयोजकों ने माफी मांगी तो अंजलि ने कहा कि मुझसे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा. सॉरी उन लोगों से बोलो जो काफी समय से बाहर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं और इस गर्मी में परेशान हो रहे हैं. हालांकि किसी तरह हालात नियंत्रित होने पर अंजलि अरोड़ा ने अंत में एक आखिरी गाना बजवाकर वहां से जाने की इच्छा जताई. उन्होंने मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कुछ प्रशासनिक गाइडलाइंस होती हैं, जिनका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है.
नाम न लिखने की शर्त पर एक आयोजक ने बताया कि यह केवल डीजे की ओर से एक रूटीन ट्रैक बजाने की गलती थी. जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था. कार्यक्रम के शेड्यूल में गानों के चयन को लेकर तालमेल की थोड़ी कमी रही. बहरहाल हम शहर में इस तरह के सांस्कृतिक और बड़े आयोजनों को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. पुलिस और प्रशासनिक गाइडलाइंस के दायरे में रहकर ही कार्यक्रम को समय पर और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया गया था.
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