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कानपुर में डांडिया इवेंट; आयोजकों पर भड़कीं सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा, बोलीं– ऐसे तो सेलिब्रिटी आना छोड़ देंगे

आयोजकों पर भड़कीं सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : लाजपत भवन में गुरुवार को आयोजित डांडिया कार्यक्रम अव्यवस्था और बैड मैनेजमेंट की भेंट चढ़ गया. डांडिया इवेंट में पहुंची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा प्रबंधन और आयोजकों को खूब खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि अगर कानपुर में ऐसा ही रवैया रहा तो भविष्य में कोई भी सेलिब्रिटी यहां आने से बचेगा.

आयोजकों पर भड़कतीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया जा रहा कि डीजे पर उनका मशहूर गाना 'कच्चा बादाम' बजने के दौरान अव्यवस्था हो गई. इससे वह नाराज हो गईं. इसके बाद उन्होंने मंच से ही डीजे संचालक और कार्यक्रम के मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया और कड़ी फटकार लगाई. अंजलि अरोड़ा ने आयोजकों को फटकार लगाते हुए कहा कि लोग (दर्शक) भीषण गर्मी में लंबे समय से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है.