ETV Bharat / state

साइबर जालसाजों ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवती से 15 लाख ठगे, देह व्यापार भी कराया

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र की एक युवती से साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है. जालसाजों ने युवती की निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उससे करीब 15 लाख रुपये की वसूली लिए और उससे जबरन देह व्यापार कराया. इसके बाद भी आरोपी लगातार रुपये मांग रहे हैं. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.







कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि युवती के अनुसार साल 2023 में उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से कुछ लोगों से हुई थी. बातचीत के दौरान आरोपियों ने उसकी निजी तस्वीरें होने का दावा किया और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग की. शुरुआत में ठगों ने छोटी रकम मांगी, लेकिन धीरे-धीरे प्रति माह वसूली करने लगे. आरोपियों ने दबाव बनाया कि वह सारा पैसा श्रद्धा कटियार नाम की महिला के बैंक खाते में जमा करे. पैसे न देने पर परिवार वालों, रिश्तेदारों और कॉलेज शिक्षकों के मोबाइल नंबरों पर अश्लील तस्वीरें भेजने की धमकी दी.





युवती के अनुसार डर के कारण घर की कुछ ज्वेलरी, अंगूठी और मां के झुमके आदि बेचकर करीब 45 हजार रुपये ठगों को दिए. इसके बाद आरोपियों ने दबाव बनाकर जबरन देह व्यापार कराया और वहां से मिली रकम जबरन अपने खाते में जमा करवा ली. वर्ष 2024 से अब तक वह विभिन्न माध्यमों से कुल 15 लाख रुपये आरोपियों को दे चुकी है. कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले में जांच की जा रही है.