कानपुर में इंजीनियर की पत्नी से धोखाधड़ी; 3 महीने में ठगों ने उड़ाए 46 लाख रुपये

साइबर ठगों ने महिला को शेयर और IPO में निवेश का झांसा देकर व्हाट्सएप ग्रुप और एप के जरिये जोड़ा.

Published : December 16, 2025 at 10:18 AM IST

कानपुर: कानपुर साउथ में रहने वाले सीनियर इंजीनियर की पत्नी के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने शेयर और आईपीओ में निवेश का झांसा दिया और करीब 46 लाख रुपए 3 महीने में ऐठ लिए. साइबर ठगों ने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और इसके बाद एक एप इंस्टॉल कराया. उसी के माध्यम से ठगी करते रहे. ठगी का शिकार होने पर पीड़ित महिला ने गुजैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

बता दें, जसवंत कुशवाहा सीनियर इंजीनियर हैं. पत्नी उर्मिला के साथ गुजैनी के तात्या टोपे नगर में रहते हैं. उर्मिला ने जानकारी दी कि इसी साल अगस्त में उन्हें एक अनजान नंबर से एक महिला ने फोन किया और खुद को एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कंपनी का प्रतिनिधि बताया. इसके साथ ही शेयर और IPO में निवेश कराने की बात कही. उस महिला ने उर्मिला से एक मोबाइल ट्रेडिंग एप के माध्यम से निवेश करने को कहा. ये भी कहा कि यह पूरी तरह सेफ है.

जिसके बाद उस महिला के झांसे में आकर उर्मिला ने अपने और अपने पति के बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांसफर के जरिए कुल 46 लाख रुपए महिला के बताए गए बैंक खातों में UPI आईडी से भेज दिए. उर्मिला ने बताया कि पहले एप पर मुनाफा दिखाई देता था, जिससे भरोसा बढ़ गया. लेकिन बीते 8 दिसंबर को अचानक उस ट्रेडिंग एप में कुछ भी नहीं दिख रहा था. सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गया. लॉग-इन करने पर भी नहीं खुल रहा था. इसके साथ ही उस महिला का मोबाइल नंबर भी बंद हो गया. जिस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर से संबंधी जानकारी दी जाती थी, वह भी पूरी तरह से बंद हो गया. इसके बाद उर्मिला को ठगी का अहसास हुआ, तब गुजैनी पुलिस से शिकायत की और मुकदमा दर्ज कराया.

वहीं इस पूरे मामले में गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और खातों में पड़ी धनराशि को होल्ड कराने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही साइबर ठगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया जाएगा.

