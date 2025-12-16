ETV Bharat / state

कानपुर में इंजीनियर की पत्नी से धोखाधड़ी; 3 महीने में ठगों ने उड़ाए 46 लाख रुपये

कानपुर साउथ में साइबर ठगी, इंजीनियर की पत्नी से 46 लाख की धोखाधड़ी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर साउथ में रहने वाले सीनियर इंजीनियर की पत्नी के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने शेयर और आईपीओ में निवेश का झांसा दिया और करीब 46 लाख रुपए 3 महीने में ऐठ लिए. साइबर ठगों ने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और इसके बाद एक एप इंस्टॉल कराया. उसी के माध्यम से ठगी करते रहे. ठगी का शिकार होने पर पीड़ित महिला ने गुजैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. बता दें, जसवंत कुशवाहा सीनियर इंजीनियर हैं. पत्नी उर्मिला के साथ गुजैनी के तात्या टोपे नगर में रहते हैं. उर्मिला ने जानकारी दी कि इसी साल अगस्त में उन्हें एक अनजान नंबर से एक महिला ने फोन किया और खुद को एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कंपनी का प्रतिनिधि बताया. इसके साथ ही शेयर और IPO में निवेश कराने की बात कही. उस महिला ने उर्मिला से एक मोबाइल ट्रेडिंग एप के माध्यम से निवेश करने को कहा. ये भी कहा कि यह पूरी तरह सेफ है.