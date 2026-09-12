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कानपुर में 5600 करोड़ के साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़, 65 लाख कैश के साथ दो गिरफ्तार

कानपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड और हवाला सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 65 लाख रुपये नकद के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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निवेश के नाम पर ठगी और हवाला कारोबार: कानपुर से 17 राज्यों में फैला था साइबर अपराध का जाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 8:15 PM IST

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कानपुर: कानपुर कमिश्नरेट पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने देश भर में फैले एक बड़े साइबर वित्तीय फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में 14 बैंकों के 76 फर्जी और कॉरपोरेट खातों के जरिए बीते 3 सालों में करीब 5,600 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन की बात सामने आई है.

इस हाई-टेक गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके पास से 65 लाख 26 हजार रुपये नकद, स्मार्टफोन, फर्जी चेकबुक और एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं. पुलिस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है.

जानकारी देते पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल. (Video Credit: ETV Bharat)

दुबई से लौटे मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार: पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि यह पूरा रैकेट ऑनलाइन गेमिंग, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, हवाला और फर्जी आईटीसी इनपुट क्रेडिट के खतरनाक नेटवर्क पर चल रहा था. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की जांच में इनके बैंक खातों से देश भर के 17 से अधिक राज्यों की 86 गंभीर शिकायतें दर्ज पाई गई हैं. 2022 से सक्रिय इन खातों की जांच से पता चला है कि यह महज ठगी नहीं बल्कि देशव्यापी मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा सिंडिकेट है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान बेकनगंज निवासी शाहजेब वारिस और चमनगंज निवासी सलमान के रूप में हुई है.

ऑनलाइन गेमिंग और शेल कंपनियों से करते थे ठगी: शाहजेब हाल ही में दुबई से लौटा था और उसकी 11 फर्जी फर्मों के जरिए 170 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन सामने आया है. वहीं दूसरे आरोपी सलमान की 2 फर्मों के खाते से 16 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है. यह गिरोह लोगों को फोन करके निवेश पर भारी रिटर्न का लालच देता था और ठगी का पैसा फर्जी कंपनियों के खातों में जमा कराता था. इसके बाद रकम को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और कागजी कंपनियों के जरिए हवाला के रास्ते देश भर में भेजा जाता था.

पुलिसकर्मी का बेटा फरार, नेपाल मिली लोकेशन: छापेमारी के दौरान बरामद 65.26 लाख रुपये कैश को पुलिस ने सीज करके कानूनी प्रक्रिया के तहत ट्रेजरी में जमा करा दिया है. इस सिंडिकेट में एक पुलिसकर्मी के बेटे की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसकी आखिरी लोकेशन नेपाल में पाई गई है. गिरोह के 5 अन्य सदस्य इतिशाम हुसैन, शाहवेज इलाही, मो० मुजम्मिल, इखलाख हुसैन और मोहम्मद आरिफ फिलहाल फरार हैं. पुलिस अब उन सभी मर्चेंट बैंक्स, शेल कंपनियों और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है जिन्होंने इस फर्जीवाड़े में मदद की थी.

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