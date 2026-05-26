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कानपुर में साइबर फ्रॉड: Google पर बनाई RBI की फर्जी वेबसाइट, रिटायर्ड JE से 95 लाख ठगने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

जौनपुर के पति-पत्नी निकले मास्टरमाइंड: जब कानपुर पुलिस ने इस संवेदनशील मामले की अपने स्तर से गहन जांच शुरू की, तो एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया. पुलिस जांच में पता चला कि जौनपुर निवासी मुख्य आरोपी दीपक सिंह और उसकी पत्नी आंचल सिंह ने मिलकर रिटायर्ड जेई जितेंद्र कुमार के साथ इस भव्य फ्रॉड को अंजाम दिया था. डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों की डिटेल के आधार पर डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव की विशेष टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. डीसीपी सेंट्रल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हाईटेक नेटवर्क की जानकारी दी.

जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर हुए जितेंद्र कुमार ने पुलिस को यह भी बताया था कि उन्हें इंटरनेट पर जिस वेबसाइट से संपर्क नंबर मिला था, उसका होमपेज हूबहू भारतीय रिजर्व बैंक जैसा दिखाई दे रहा था.

कानपुर: कुछ दिनों पहले कानपुर निवासी जितेंद्र कुमार ने शहर के नजीराबाद थाने में पुलिसकर्मियों को एक ठगी की लिखित सूचना दी थी. वे अपनी एक पुरानी बीमा पॉलिसी जो बीच में अचानक से बंद हो गई थी, उसमें फंसी मोटी रकम को वापस लेने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान अनजाने में वे साइबर ठगों के जाल में फंस गए और फ्रॉड करने वालों ने उनसे अलग-अलग किस्तों में कुल 95 लाख रुपये अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए.

गूगल पर बनाई थी RBI की फर्जी वेबसाइट: अधिकारियों ने बताया कि इन शातिर आरोपियों ने गूगल पर RBI की एक हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बना रखी थी. जब भी कोई आम आवेदक गूगल पर अपनी बंद पॉलिसी की राशि को वापस प्राप्त करने का तरीका सर्च करता, तो सर्च इंजन पर आरोपियों की बनाई नकली वेबसाइट का लिंक सबसे ऊपर आ जाता था. इस फर्जी लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदकों को लुभाने के लिए आरोपियों ने वहां अपनी ई-मेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर दर्शा रखे थे. फिलहाल पुलिस इन दोनों शातिर आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है ताकि अन्य ठगी के मामलों का पता लगाया जा सके.

ठगी के पैसों से खरीदी लग्जरी कार और आईफोन: पकड़े गए दोनों आरोपी मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ठगी के पैसों के दम पर वे कानपुर में बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे थे. आरोपियों ने जितेंद्र कुमार से 95 लाख रुपये की ठगी करने के तुरंत बाद अपने शौक पूरे करने के लिए एक नई XUV कार, आईफोन और आधुनिक लैपटॉप समेत कई अन्य कीमती सामान खरीद रखे थे. इन आरोपियों ने फोन पर बात करते समय खुद को आरबीआई का बड़ा क्लास-वन अफसर बना रखा था ताकि कोई उन पर शक न करे. डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने आम जनता को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए एक विशेष एडवाइजरी भी जारी की है.

आरबीआई कभी नहीं मांगता किसी से पैसे: उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान वेबसाइट पर जाने या लेनदेन करने से पहले संबंधित मुख्य बैंक की शाखा में जाकर वहां के अधिकारियों से भी पूरी जानकारी कर लें. भारतीय रिजर्व बैंक या देश का कोई भी अन्य प्रतिष्ठित बैंक कभी भी किसी ग्राहक से किसी तरह के रुपयों या अग्रिम कमीशन की डिमांड नहीं करता है. इसके अलावा किसी भी वित्तीय समस्या के समाधान के लिए हमेशा बैंक के आधिकारिक और सही टोल-फ्री नंबर से ही पूरी डिटेल लेनी चाहिए. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद ठगी का सारा सामान और बैंक खाते सीज कर दिए हैं.

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