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कानपुर डिजिटल अरेस्ट: 57 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, CISF जवान भी शामिल

अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज, फर्जी कागजात, एक अर्टिगा कार और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं. ठगी का यह मामला रामबाग निवासी भैरव प्रसाद पाण्डेय के साथ हुआ.

कानपुर: कानपुर की साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में गिरोह के पांच मुख्य सदस्यों जय प्रकाश, सुभांकर सिंह, विक्रम सिंह, विनय प्रताप सिंह और राजू ठाकुर को गिरफ्तार किया है.

आतंकी हमले का डर दिखाकर वसूली: पीड़ित के अनुसार, अज्ञात ठगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए खुद को पुलिस अधिकारी बताया और उन्हें अपना निशाना बनाया. ठगों ने दावा किया कि उनकी पत्नी के आईडी कार्ड का इस्तेमाल पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य आरोपी के खाते में 70 लाख रुपये भेजने के लिए किया गया है. पीड़ित को विश्वास दिलाने के लिए ठगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल किया और उन्हें जेल भेजने की धमकी दी. इस मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने विभिन्न बैंक खातों में कुल 57 लाख रुपये RTGS के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए.

12 दिनों तक घर में ही 'कैद' रहे बुजुर्ग: पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि पीड़ित को 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया था. ठगों ने एंटी-करप्शन का एक सेटअप बना रखा था और धमकी दी थी कि पैसा न देने पर मुंबई और स्विट्जरलैंड में रह रहे उनके बेटों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा. ठगों ने पीड़ित के मोबाइल में एक ऐप डालकर उनकी हर मूवमेंट की लाइव जानकारी ली और उन्हें किसी से भी बात करने से रोक दिया. डिजिटल अरेस्ट के दौरान नकली थाने और वर्दी वाले लोगों का वीडियो दिखाकर बुजुर्ग दंपत्ति को पूरी तरह गुमराह किया गया था.

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क वाले ठग गिरोह का भंडाफोड़: पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क पांच राज्यों और विदेशों तक फैला हुआ है. इस मामले में राउरकेला में तैनात सीआईएसएफ कर्मचारी दाऊद अंसारी की संलिप्तता भी पाई गई है. गिरफ्तार राजू ठाकुर ने खुलासा किया कि दाऊद ने ही उसे इस काम के लिए जोड़ा था और इसे जीएसटी फ्रॉड या हवाला का पैसा बताया था. फिलहाल पुलिस की टीमें बैंक खातों को फ्रीज करने और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं.ट

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