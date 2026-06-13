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कानपुर: CSJMU के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शाश्वत कटियार बर्खास्त, WhatsApp पर MSc का पेपर लीक करने का आरोप

कानपुर: कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJM) प्रशासन ने परीक्षा की पेपर लीक करने के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की है. विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग में लंबे समय से कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शाश्वत कटियार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. डॉ. कटियार पर एमएससी बायोकेमिस्ट्री का मुख्य प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही एक अनधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप पर सार्वजनिक रूप से लीक करने का आरोप था. इस निलंबन और बर्खास्तगी के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार मिश्र ने एक आधिकारिक आदेश भी जारी किया है.

एग्ज़ाम से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया पेपर: यह मामला मई माह की शुरुआत का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, 2 मई 2026 को होने वाली एमएससी बायो-केमिस्ट्री द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के मुख्य विषय 'बायोएनर्जेटिक्स इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म' का प्रश्नपत्र परीक्षा से ठीक पहले सीएसजेएमयू के एक सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो गया था. यह मामला जैसे ही विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने आया, उन्होंने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 मई को ही सस्पेंड कर दिया. इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच समिति का गठन किया था.

जांच समिति ने शिक्षक के बयानों को माना असंतोषजनक: विश्वविद्यालय द्वारा गठित इस विशेष जांच समिति ने आरोपी शिक्षक डॉ. शाश्वत कटियार के मौखिक और लिखित दोनों बयानों की फाइलों की बहुत गहनता से जांच की. जांच समिति ने अंततः अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा का प्रश्नपत्र तैयार करना और उसे सुरक्षित रखना एक अत्यंत गोपनीय कार्य है. परीक्षा के समय से पूर्व प्रश्नपत्र को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करना घोर लापरवाही, आपराधिक कृत्य और गंभीर अनुशासनहीनता के दायरे में आता है. इससे विश्वविद्यालय की गरिमा और छवि भी धूमिल हुई.

भूलवश पेपर शेयर होने की दलील खारिज: विभागीय जांच के दौरान डॉ. शाश्वत कटियार ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए लिखित रूप में एक विस्तृत स्पष्टीकरण भी दिया था. उन्होंने अपनी मुख्य दलील में कहा था कि उक्त गोपनीय प्रश्नपत्र को वे अपने निजी कंप्यूटर से एक पेन-ड्राइव में ट्रांसफर कर रहे थे, तभी तकनीकी भूलवश अनजाने में यह पेपर सीएसजेएमयू कैंपस के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो गया. डॉ. कटियार के अनुसार, अपनी मानवीय गलती का अहसास होते ही उन्होंने तत्कालीन परीक्षा प्रभारी को तुरंत फोन पर सूचित किया था और इसे ग्रुप से डिलीट भी करवाया था. इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस अनजानी भूल के लिए लिखित रूप में बिना शर्त माफी भी मांगी थी, हालांकि जांच समिति ने उनके इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया.