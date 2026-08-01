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CSJMU: LLB की पढ़ाई अब इतने साल में होगी पूरी, जानिए किन कोर्स की सीटें बढ़ी और घटीं

विद्या परिषद की बैठक में अहम फैसला, करीब 20 हजार छात्रों को होगा फायदा.

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विद्या परिषद की बैठक में अहम फैसला. (csjmu media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 12:00 PM IST

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कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में विद्या परिषद अहम बैठक में तय हुआ कि अब एलएलबी की पढ़ाई छात्र छह साल में पूरी कर सकेंगे.


साथ ही बैठक में ​अधिष्ठाता विधि संकाय प्रो.प्रेम नाथ त्रिवेदी की ओर से किये गये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया. इसमें एलएलबी (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) और बीए एलएलबी (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) के एग्रीगेट पासिंग प्रतिशत को घटाकर 45 प्रतिशत व बैक पेपर और प्रमोशन के नियम में किसी छात्र के प्रथम (फर्स्ट) और द्वितीय (सेकेंड) सेमेस्टर में मिलाकर कुल 48 प्रतिशत अंक नहीं होते थे, या प्रत्येक विषय में पासिंग मार्क्स (36 प्रतिशत ) नहीं होते थे, तो उसे पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश (प्रमोट) नहीं दिया जाता था. अब छात्रों को आगे के सेमेस्टर्स में प्रमोट होने से नहीं रोका जाएगा.

छात्र छठे सेमेस्टर तक बिना रुके प्रमोट हो सकते हैं और आगे अपनी सुविधानुसार बैक पेपर दे सकेंगे. लगातार परीक्षा देने वाले छात्रों की प्रक्रिया भी नहीं रोकी जाएगी. 'समर्थ' प्रणाली लागू होने के कारण अब एक्स-स्टूडेंट का स्टेटस खत्म हो गया है. अब ऐसे छात्र केवल 'बैक पेपर' परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा में बैठेंगे. इसके अलावा ​एलएलबी (त्रिवर्षीय) छात्रों को अपनी डिग्री अधिकतम छह वर्ष में पूरी करनी होगी (यानी छह साल के अंदर सभी पेपर पास करने होंगे और कुल एग्रीगेट 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे). वैसे ही ​बीए एलएलबी के छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने और सभी पेपर पास करने के लिए अधिकतम आठ वर्ष का समय दिया गया है. विवि प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले से करीब 20 हजार छात्रों को सीधा फायदा होगा.

सीट बढ़ोत्तरी को मिला अनुमोदन: विवि के मीडिया प्रभारी डा.दिवाकर अवस्थी ने बताया कि बैठक में विभिन्न संकायों एवं विभागों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों, संशोधित पाठ्यक्रमों, सीटों के पुनर्गठन, नए प्रमाणपत्र एवं डिग्री कार्यक्रमों, अनुसंधान गतिविधियों तथा विश्वविद्यालय के समग्र शैक्षणिक विकास से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा हुई. बैठक के दौरान विभिन्न संकायों द्वारा प्रस्तुत अनेक नए पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम विवरणिकाओं पर चर्चा की गई। इनमें कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, आधारभूत विज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, संगीत, शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान तथा व्यावसायिक अध्ययन जैसे विविध क्षेत्रों के कार्यक्रम सम्मिलित रहे.


एईडीपी प्रोग्रामों को मिली सहमति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। इसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनीमेशन एवं वीएफएक्स, गेम आर्ट एवं डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग एवं एडवरटाइजमेंट, मीडिया कम्युनिकेशन, कंटेंट एवं क्रिएटिव राइटिंग तथा रिटेल ऑपरेशंस जैसे विषयों में कार्यक्रम संचालित किए जाने एवं उनकी पाठ्यक्रम विवरणिकाओं के अनुमोदन पर चर्चा हुई.


इन पाठ्यक्रमों में बढ़ी सीटें

कोर्सपहले सीटेंअब
बीएससी-एमएससी इंटीग्रेटेड बायोटेक 50 60
बीएससी कांबिनेशन 30 40
बैचलर इन फाइन आर्ट्स 70 75
बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंस 50 60
एमएससी माइक्रोबायोलाजी 40 45
बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 80 90
बैचलर- फिजिकल एजूकेशन एंड स्पोर्ट्स 90 100
बैचलर फाइन आर्ट (पेंटिंग)
50 55




इन कोर्स में सीटें हुईं कम

पाठ्यक्रम
पहले अब
एलएलएम (एक वर्ष)
60 40
एमबीए (फाइनेंशियल सर्विसेस) 60 30
मास्टर आफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट 60 30
एमएससी मैथमैटिक्स 20 15
एमएससी जियोग्राफी 30 15
बीएससी (आनर्स) केमेस्ट्री 40 30
एमएससी (एन.साइंस एंड टेक) 30 20
पीजीडीजेएमसी 30 15
बीएससी योगा साइंस 40 30
एमए (संस्कृत, प्रकृति, जैन दर्शन) 30 10
बीए (आनर्स) सोशियोलॉजी 40 30
मास्टर आफ पब्लिक हेल्थ 45 40



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