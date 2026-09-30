कानपुर CSJMU ने खोजा मुंहासों का इलाज; शोधकर्ताओं ने गेहूं के भूसे से निकाला खास तत्व
सीएसजेएमयू के एमएससी बायोटेक्नोलॉजी छात्र सुब्रत पाण्डेय का शोध फ्रंटियर्स इन मैटीरियल्स में प्रकाशित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 1:32 PM IST
कानपुर : गेहूं के भूसे से मुंहासों का उपचार संभव है... ऐसा ही शोध कर दिखाया है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के छात्र सुब्रत पाण्डेय ने. सुब्रत के शोध पत्र को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल फ्रंटियर्स इन मैटीरियल्स में प्रकाशित भी किया गया है. यह शोध कृषि अवशेष गेहूं के भूसे को आधुनिक नैनो-तकनीक से जोड़ते हुए मुंहासों (Acne) के उपचार के लिए संभावित एंटीबायोटिक-मुक्त विकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम प्रस्तुत करता है.
यह शोध कार्य डॉ. राकेश कुमार शर्मा के निर्देशन में किया गया. डॉ. राकेश वर्मा ने बताया कि शोध के दौरान गेहूं के भूसे से प्राप्त लिग्निन नैनोपार्टिकल्स तथा लैक्टीप्लांटीबैसिलस प्लांटरम) से प्राप्त पोस्टबायोटिक्स को संयोजित कर एलोवेरा आधारित जेल फॉर्म्यूलेशन तैयार किया गया. शोधकर्ताओं का मकसद कृषि अवशेषों से प्राप्त उपयोगी जैव-सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए प्रभावी और संभावित रूप से सुरक्षित विकल्प विकसित करना था.
सीएसजेएमयू के शोधार्थी सुब्रत ने बताया कि शोध में गेहूं के भूसे में मौजूद लिग्निन का उपयोग कर नैनो-स्तर के कण तैयार किए गए. इसके बाद इन्हें लैक्टीप्लांटीबैसिलस प्लांटरम से मिलने वाले पोस्टबायोटिक्स के साथ मिलाकर एलोवेरा आधारित जेल फॉर्म्यूलेशन में शामिल किया गया. प्रयोगशाला स्तर पर किए गए परीक्षणों में इस फॉर्म्यूलेशन ने मुंहासों से जुड़े प्रमुख बैक्टीरिया क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस की वृद्धि को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदर्शित की.
अध्ययन में बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले बायोफिल्म पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया. बायोफिल्म बैक्टीरिया की ऐसी संरचना होती है जो उन्हें सतह पर टिके रहने और बाहरी परिस्थितियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनने में मदद कर सकती है. शोध में विकसित फॉर्म्यूलेशन ने इसके निर्माण को नियंत्रित करने की क्षमता दिखाई, जिससे भविष्य में मुंहासों के उपचार के लिए नए विकल्पों पर शोध की संभावनाएं बढ़ी हैं.
सुब्रत ने बताया कि यह शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसके एक विशेषता यह है कि इसमें कृषि अवशेष गेहूं के भूसे को उपयोगी नैनो-सामग्री में बदलने का प्रयास किया गया है. इससे एक ओर कृषि अपशिष्ट के मूल्यवर्धन की संभावना बनती है, वहीं दूसरी ओर नैनो-तकनीक और पोस्टबायोटिक्स के संयोजन से त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए नए उपचार विकल्पों की खोज का रास्ता भी दिखता है. हालांकि शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यह अध्ययन अभी प्रयोगशाला स्तर तक सीमित है. इसे मानव उपयोग के लिए उपचार के रूप में स्थापित करने से पहले त्वचा के साथ इसकी अनुकूलता, फॉर्म्यूलेशन की स्थिरता, सक्रिय घटकों के त्वचा में प्रवेश तथा इन विवो प्रभावों की जानकारी भी करनी होगी.
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