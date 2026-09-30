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कानपुर CSJMU ने खोजा मुंहासों का इलाज; शोधकर्ताओं ने गेहूं के भूसे से निकाला खास तत्व

सीएसजेएमयू में मौजूद शोधार्थी सुब्रत. ( Photo Credit : Media Cell, CSJMU )

कानपुर : गेहूं के भूसे से मुंहासों का उपचार संभव है... ऐसा ही शोध कर दिखाया है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के छात्र सुब्रत पाण्डेय ने. सुब्रत के शोध पत्र को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल फ्रंटियर्स इन मैटीरियल्स में प्रकाशित भी किया गया है. यह शोध कृषि अवशेष गेहूं के भूसे को आधुनिक नैनो-तकनीक से जोड़ते हुए मुंहासों (Acne) के उपचार के लिए संभावित एंटीबायोटिक-मुक्त विकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम प्रस्तुत करता है.