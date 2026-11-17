कानपुर CSJMU ने रद्द किया एम.एससी. ज़ूलोजी का पेपर, समाजशास्त्र के छात्रों को भी मिला दोबारा परीक्षा का मौका
सिलेबस से बाहर के प्रश्न आने की वजह से एम.एससी. जन्तु विज्ञान थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:08 PM IST
कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ने सत्र 2026-27 के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर एक ज़रूरी सूचना जारी की है. सिलेबस से बाहर के प्रश्न आने की वजह से एम.एससी. जन्तु विज्ञान थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, इस पेपर की नई तारीख़ जल्द जारी की जाएगी. जिससे पेपर देने वाले स्टूडेंट्स को राहत मिल सके.
यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 17 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में एम.एससी. थर्ड सेमेस्टर ज़ूलोजी पेपर कोड- B050902T का एग्जाम हुआ था. इस पेपर का नाम Molecular Biology, Immunology and Bioinformatics था जिसमें कई स्टूडेंट्स और कॉलेजों ने शिकायत की थी कि सवाल सिलेबस से बाहर के पूछे गए थे. स्टूडेंट्स की इन शिकायतों को ध्यान में लेते हुए यूनिवर्सिटी ने तुरंत विषय के एक्सपर्ट्स से इस पेपर की जांच करवाई. जिसके बाद एग्जाम रद्द करने का फ़ैसला लिया गया.
दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ने बी.ए. फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड- A070101T, सब्जेक्ट- Introduction to Basic Concepts of Sociology और बी.ए. थर्ड सेमेस्टर पेपर कोड- A070301T, विषय- Social Change & Social Movement के एग्जाम्स में हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर आई तकनीकी कमी पर भी अपनी स्थिति साफ़ की है. कुछ परीक्षा केंद्रों से यह ख़बर आई थी कि इन दोनों पेपरों के हिंदी ट्रांसलेशन में अंग्रेजी शब्दों को ही वैसे का वैसा हिंदी लिपि में छाप दिया गया था.
यूनिवर्सिटी के अफ़सरों ने कुछ परीक्षा केंद्रों और स्टूडेंट्स से बात की. बातचीत के दौरान यह पता चला कि भले ही हिंदी ट्रांसलेशन में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ था फिर भी स्टूडेंट्स को सवाल समझने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी. इसके बावजूद स्टूडेंट्स के हितों को सबसे ऊपर रखा. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आधिकारिक रूप से यह एलान किया है कि अगर इन दोनों पेपरों को हल करने में किसी भी परीक्षार्थी को सच में कोई दिक्कत आई है और वे दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो वे अपने कॉलेज के ज़रिए यूनिवर्सिटी को इसकी जानकारी दे सकते हैं. ऐसे सभी इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी इन दोनों विषयों का दोबारा एग्जाम करवाएगी.
यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर राकेश कुमार ने बताया कि स्टूडेंट्स के भविष्य और पढ़ाई से जुड़े हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जैसे ही ज़ूलोजी के पेपर में सिलेबस से बाहर के सवाल होने की शिकायत मिली तुरंत एक्सपर्ट्स की कमेटी से इसकी जाँच करवाई गई और पारदर्शिता रखते हुए एग्जाम रद्द करने का फ़ैसला लिया गया. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बी.ए. सोशियोलॉजी के दोनों पेपरों में ट्रांसलेशन की गलती की वजह से जिन भी स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है वे अपने कॉलेज के ज़रिए जानकारी दे सकते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन उनका दोबारा एग्जाम कराएगा.
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