ETV Bharat / state

कानपुर CSJMU ने रद्द किया एम.एससी. ज़ूलोजी का पेपर, समाजशास्त्र के छात्रों को भी मिला दोबारा परीक्षा का मौका

कानपुर CSJMU. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ने सत्र 2026-27 के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर एक ज़रूरी सूचना जारी की है. सिलेबस से बाहर के प्रश्न आने की वजह से एम.एससी. जन्तु विज्ञान थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, इस पेपर की नई तारीख़ जल्द जारी की जाएगी. जिससे पेपर देने वाले स्टूडेंट्स को राहत मिल सके.

यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 17 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में एम.एससी. थर्ड सेमेस्टर ज़ूलोजी पेपर कोड- B050902T का एग्जाम हुआ था. इस पेपर का नाम Molecular Biology, Immunology and Bioinformatics था जिसमें कई स्टूडेंट्स और कॉलेजों ने शिकायत की थी कि सवाल सिलेबस से बाहर के पूछे गए थे. स्टूडेंट्स की इन शिकायतों को ध्यान में लेते हुए यूनिवर्सिटी ने तुरंत विषय के एक्सपर्ट्स से इस पेपर की जांच करवाई. जिसके बाद एग्जाम रद्द करने का फ़ैसला लिया गया.