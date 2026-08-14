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CSJMU में डिप्टी सीएम ने किया मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण; गांव तक पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

उपमुख्यमंत्री ने मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण किया. वैन में मिलेंगी ईसीजी और ब्लड टेस्ट की सुविधाएं.

CSJMU में डिप्टी सीएम ने किया मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण.
CSJMU में डिप्टी सीएम ने किया मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:08 AM IST

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कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने ग्रामीण समुदायों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त जांच की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से जनहितकारी पहल शुरू की है. विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अत्याधुनिक संसाधनों से लैस मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण कर उसे हरी झंडी दिखाई.

एक मसाला कंपनी समूह द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उपहार स्वरूप यह वैन प्रदान की गई है. यह वैन दूर-दराज के गांवों में जाकर ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही प्राथमिक इलाज, जरूरी लैब टेस्ट और विशेषज्ञ डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध कराएगी.

डिप्टी सीएम ने किया मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण. (Video Credit: ETV Bharat)

समारोह के दौरान विद्यार्थियों में नया उत्साह भरते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि किताबी डिग्रियों और अंकों के मुकाबले व्यावहारिक ज्ञान ही व्यक्ति की वास्तविक सामर्थ्य होता है.

उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि वे अपनी शिक्षा को सिर्फ नौकरियों तक सीमित न रखकर इस ज्ञान का उपयोग समाज के पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए करें.

वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विश्वविद्यालय की यह पहल युवाओं के भीतर राष्ट्र निर्माण और निस्वार्थ सेवा की भावना को मजबूत करेगी.

वैन भेंट करने वाले कंपनी समूह के निदेशक आकाश गोयनका और सुदीप गोयनका ने भरोसा दिया कि उनकी संस्था भविष्य में भी ग्रामीण कल्याण के ऐसे कार्यों में विश्वविद्यालय के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.

कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की इस नई पहल के तहत संचालित होने वाली इस वैन में स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा डॉ. अनुराग मिश्रा संभालेंगे. पूर्णतः वातानुकूलित इस चलती-फिरती लैब में सीबीसी, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और आंखों की जांच जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं. गंभीर लक्षण दिखने पर मरीजों को बड़े अस्पतालों का उचित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा.

इसके अलावा यह पहल मेडिकल और हेल्थ साइंसेज के विद्यार्थियों के लिए कक्षा से समुदाय तक सीखने का एक नायाब अवसर बनेगी. जहां वह सीधे ग्रामीण इलाकों में जाकर प्रैक्टिकल अनुभव हासिल कर सकेंगे.

कार्यक्रम का संयोजन डॉ. प्रवीण कटियार ने किया. निदेशक डॉ. मुनीश रस्तोगी, डॉ. दिग्विजय शर्मा और मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी समेत कई लोग उपस्थित रहे.

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