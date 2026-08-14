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CSJMU में डिप्टी सीएम ने किया मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण; गांव तक पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

CSJMU में डिप्टी सीएम ने किया मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने ग्रामीण समुदायों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त जांच की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से जनहितकारी पहल शुरू की है. विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अत्याधुनिक संसाधनों से लैस मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण कर उसे हरी झंडी दिखाई. एक मसाला कंपनी समूह द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उपहार स्वरूप यह वैन प्रदान की गई है. यह वैन दूर-दराज के गांवों में जाकर ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही प्राथमिक इलाज, जरूरी लैब टेस्ट और विशेषज्ञ डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध कराएगी. डिप्टी सीएम ने किया मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण. (Video Credit: ETV Bharat) समारोह के दौरान विद्यार्थियों में नया उत्साह भरते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि किताबी डिग्रियों और अंकों के मुकाबले व्यावहारिक ज्ञान ही व्यक्ति की वास्तविक सामर्थ्य होता है. उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि वे अपनी शिक्षा को सिर्फ नौकरियों तक सीमित न रखकर इस ज्ञान का उपयोग समाज के पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए करें.