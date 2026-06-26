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कानपुर CSJM यूनिवर्सिटी में खुलेगी छत्रपति शाहू जी महाराज शोधपीठ, रिसर्च करने वाले छात्रों को मिलेगी 10,000 रुपये महीना फेलोशिप

चार सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन: उनके साथ प्रो. डीसी. श्रीवास्तव, डॉ. अमित कुमार मिश्रा और डॉ. रश्मि गोरे को इस विशेष समिति में सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह नवगठित समिति शोधपीठ की स्थापना से जुड़े प्रारंभिक कार्यों के साथ-साथ भविष्य में होने वाली सभी अनुसंधान गतिविधियों, अकादमिक प्रोजेक्ट्स, प्रकाशनों और ऐतिहासिक अभिलेखीकरण की पूरी कमान संभालेगी. कुलपति ने इस पूरी नई व्यवस्था को गति देने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से 10 लाख रुपए के शुरुआती वित्तीय अनुदान की मंजूरी भी प्रदान की है. उनका दृढ़ विश्वास है कि यह पीठ महज एक पारंपरिक शैक्षणिक विभाग बनकर नहीं रहेगी, बल्कि शाहू जी महाराज के लोक-कल्याणकारी सिद्धांतों पर वैश्विक स्तर के शोध का एक प्रमुख केंद्र बनेगी.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए कुलपति द्वारा तत्काल प्रभाव से एक चार सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है. इस विशेष टास्क फोर्स के सुचारू और प्रभावी संचालन की जिम्मेदारी प्रो. संदीप कुमार सिंह को सौंपी गई है, जिन्हें इस उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है.

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है. राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज की 152वीं जयंती के पावन अवसर पर विश्वविद्यालय के तात्या टोपे सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने परिसर में 'छत्रपति शाहू जी महाराज शोधपीठ' की स्थापना की आधिकारिक घोषणा की.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विचारों की प्रासंगिकता: कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने अपने संबोधन में राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज के दूरदर्शी व्यक्तित्व पर गहरा प्रकाश डालते हुए कहा कि वे आधुनिक भारत में सामाजिक समानता, मुफ्त शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, सहकारिता आंदोलन और कृषि सुधारों के सच्चे अग्रदूत थे. उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य और जनकल्याणकारी नीतियां आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी वे उनके अपने समय में थीं. खासकर वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और देश के समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में उनके प्रगतिशील विचार बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, जैसे कृषि, कानून, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा और प्रबंधन विभागों से अंतर्विषयक शोध करने का विशेष आह्वान किया है, ताकि यह समझा जा सके कि उनकी ऐतिहासिक नीतियों को आज के आधुनिक प्रशासन में कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है.

शाहू जी महाराज के दर्शन पर रिसर्च करने वाले मेधावी छात्रों को मिलेगी हर महीने 10 हजार की फेलोशिप. (Photo Credit: ETV Bharat)

शोधार्थियों के लिए 10 हजार की फेलोशिप: इस विशिष्ट शोधपीठ के तहत उच्च स्तरीय और मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बहुत बड़ी छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की है. इसके तहत शाहू जी महाराज के जीवन, दर्शन और उनके सामाजिक योगदान पर शोध करने वाले चयनित मेधावी शोधार्थियों को 10,000 रुपए प्रति माह की रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाएगी. इसके अलावा, विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय (सेंट्रल लाइब्रेरी) में एक समर्पित 'राजर्षि शाहू जी महाराज ज्ञान कॉर्नर' की स्थापना की जाएगी. यह ज्ञान कॉर्नर भौतिक (फिजिकल) और डिजिटल दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा, जहाँ उनके जीवन से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक किताबें, शोध पत्र और डिजिटल संसाधन आम छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए हमेशा सहेज कर रखे जाएंगे.

परिसर में बनेगा अत्याधुनिक संग्रहालय: इसके साथ ही, विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर में एक आधुनिक संग्रहालय के निर्माण की दिशा में भी अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है. इस डिजिटल और भौतिक संग्रहालय में अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से शाहू जी महाराज के सामाजिक आंदोलनों, ऐतिहासिक निर्णयों, शिक्षा व कृषि क्षेत्र में किए गए बड़े सुधारों और उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को सजीव रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. यह संग्रहालय न केवल शोधार्थियों, बल्कि विश्वविद्यालय में आने वाले आम नागरिकों के लिए भी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगा. भविष्य में इस नवगठित शोधपीठ के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों, व्याख्यानमालाओं और नीतिगत अध्ययनों का व्यापक आयोजन किया जाएगा, जो शाहू जी महाराज के महान विचारों को विश्व पटल पर प्रसारित करने में मील का पत्थर साबित होगा.

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