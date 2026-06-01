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CSJMU Admission 2026: कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 15 जून तक बिना लेट फीस करें वेब रजिस्ट्रेशन

कानपुर: कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए सोमवार को एक बेहद राहतभरी खबर सामने आई है. ऐसे तमाम छात्र जो अभी तक इस बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान थे कि वे किन्हीं कारणों से 31 मई की तय समय सीमा तक अपना प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उनके लिए अब राहत की बात है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए एडमिशन की अंतिम तारीख को 15 जून तक आगे बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय लिया है. विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार मिश्रा ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह नियम लागू होगा.

बिना लेट फीस 15 जून तक करें आवेदन: कुलसचिव के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर और विश्वविद्यालय के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को आगे ट्रांसफर कर दिया गया है. अब सभी योग्य छात्र-छात्राएं बिना किसी अतिरिक्त विलंब शुल्क के आगामी 15 जून 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन आसानी से पूरा कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. वहां ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ एक विशेष वेब रजिस्ट्रेशन नंबर भी अनिवार्य रूप से जेनरेट करना होगा.

छात्र संगठनों की मांग पर लिया गया फैसला: वेब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही छात्र अपनी शैक्षणिक योग्यता और रुचि के अनुसार पसंदीदा पाठ्यक्रम का चयन करने के हकदार होंगे. इससे पहले जब प्रवेश प्रक्रिया की पुरानी समय सीमा समाप्त होने के करीब थी, तब हजारों छात्र-छात्राएं आवेदन से वंचित रह जाने की आशंका से काफी चिंतित थे. विश्वविद्यालय के इस सकारात्मक फैसले के बाद प्रदेश भर के उन छात्र-छात्राओं और उनके चिंतित अभिभावकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, जो जरूरी दस्तावेजों की कमी या अन्य किसी व्यक्तिगत कारणवश अब तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सके थे. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसरों ने कहा कि कुछ समय पहले जब प्रवेश समिति की समीक्षा बैठकें कराई गई थीं, तब कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे.