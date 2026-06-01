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CSJMU Admission 2026: कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 15 जून तक बिना लेट फीस करें वेब रजिस्ट्रेशन

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 15 जून 2026 की गयी.

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यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिले की समय सीमा बढ़ी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 9:17 PM IST

3 Min Read
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कानपुर: कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए सोमवार को एक बेहद राहतभरी खबर सामने आई है. ऐसे तमाम छात्र जो अभी तक इस बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान थे कि वे किन्हीं कारणों से 31 मई की तय समय सीमा तक अपना प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उनके लिए अब राहत की बात है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए एडमिशन की अंतिम तारीख को 15 जून तक आगे बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय लिया है. विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार मिश्रा ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह नियम लागू होगा.

बिना लेट फीस 15 जून तक करें आवेदन: कुलसचिव के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर और विश्वविद्यालय के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को आगे ट्रांसफर कर दिया गया है. अब सभी योग्य छात्र-छात्राएं बिना किसी अतिरिक्त विलंब शुल्क के आगामी 15 जून 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन आसानी से पूरा कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. वहां ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ एक विशेष वेब रजिस्ट्रेशन नंबर भी अनिवार्य रूप से जेनरेट करना होगा.

छात्र संगठनों की मांग पर लिया गया फैसला: वेब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही छात्र अपनी शैक्षणिक योग्यता और रुचि के अनुसार पसंदीदा पाठ्यक्रम का चयन करने के हकदार होंगे. इससे पहले जब प्रवेश प्रक्रिया की पुरानी समय सीमा समाप्त होने के करीब थी, तब हजारों छात्र-छात्राएं आवेदन से वंचित रह जाने की आशंका से काफी चिंतित थे. विश्वविद्यालय के इस सकारात्मक फैसले के बाद प्रदेश भर के उन छात्र-छात्राओं और उनके चिंतित अभिभावकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, जो जरूरी दस्तावेजों की कमी या अन्य किसी व्यक्तिगत कारणवश अब तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सके थे. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसरों ने कहा कि कुछ समय पहले जब प्रवेश समिति की समीक्षा बैठकें कराई गई थीं, तब कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे.

सर्वर डाउन की समस्या से मिली राहत: बैठकों में यह बात प्रमुखता से उजागर हुई थी कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण छात्र-छात्राएं बचे हैं, जो तकनीकी दिक्कतों के कारण इस प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. हाल ही में विभिन्न शिक्षा बोर्डों (यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई) की ओर से जारी हुए वार्षिक परीक्षा परिणामों के बाद अचानक लोड बढ़ गया था. इसके चलते विशेषकर ग्रामीण परिवेश वाले दूर-दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सर्वर डाउन रहने और कस्बों के साइबर कैफे पर अत्यधिक भीड़ होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

इन सभी व्यावहारिक समस्याओं की गंभीरता और विभिन्न छात्र संगठनों की जायज मांग को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित में यह बड़ा कदम उठाया है.

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