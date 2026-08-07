प्लास्टिक मल्च से छूटेगा पीछा; जापानी सस्टेनेबल मलचिंग शीट किसानों को करेगी मालामाल
जापान से शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि पहुंची शीट, खुद वीसी उप्र में शुरू कराएंगे परीक्षण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:35 AM IST
कानपुर: भले ही मौजूदा समय में देश के किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए खेतों में प्लास्टिक मल्च शीट का प्रयोग करते रहे हों, पर बहुत जल्द उन्हें जापान में तैयार सस्टेनेबल मल्चिंग शीट मिलने वाली है. इस शीट के इतने अधिक फायदे हैं, जिनसे देशभर के किसान मालामाल हो जाएंगे.
जापान की ओजेआई संस्था द्वारा तैयार यह शीट शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (CSAU) पहुंच चुकी है. कुछ किसानों को जब यह शीट दी गई और उन्होंने इसके प्रयोग देखे तो वह अचंभित रह गए. अब पहले चरण में शीट का प्रयोग उत्तर प्रदेश के किसान करेंगे और फिर यह पूरे देश के किसानों को मिल सकेगी.
सीएसए विवि के वीसी डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि देशभर के किसानों से उनकी समस्याओं को जानने के बाद जब जापान में तैयार इस सस्टेनेबल मल्चिंग शीट को देखा, तो यह किसानों के लिए काफी प्रभावी लगी. कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों संग वार्ता के बाद तय किया, कि इसे देशभर के किसानों तक पहुंचाएंगे.
इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहें और उनकी पैदावार अधिक हो. उन्होंने कहा कि किसान जो प्लास्टिक मल्च शीट का उपयोग कर रहे थे, उसमें तमाम दिक्कतें थीं. अब सस्टेनेबल मल्चिंग शीट से उन्हें कई लाभ होंगे.
पानी कम लगेगा: सस्टेनेबल मल्चिंग शीट को लेकर सीएसए विवि के वीसी प्रो. संजीव गुप्ता ने बताया कि सस्टेनेबल मल्चिंग शीट के एक नहीं, कई फायदे हैं. पहला तो इसके लगाने से फसलों के आसपास खरपतवार नहीं होगी. इसी तरह पानी बहुत कम लगेगा.
यह शीट एक समय बाद खुद गलकर नीचे गिर जाएगी. इसका पूरा रोल खेतों में लगाया जाएगा. गर्मी के दिनों में जब तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो यह शीट फसलों पर सीधे चटक धूप के प्रभाव को रोकेगी. बारिश के दौरान यह पानी को रिसाव के रूप में फसलों तक पहुंचाएगी. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मल्च शीट का सबसे बड़ा झंझट था, उसे हटाना. सस्टेनेबल मल्चिंग में किसानों को कोई टेंशन नहीं लेनी होगी.
30 हजार रुपए प्रति एकड़ का खर्च: कुलपति प्रो. संजीव गुप्ता ने कहा कि सस्टेनेबल मल्चिंग शीट को लेकर किसानों के सामने 30 हजार रुपए प्रति एकड़ का खर्च जरूर आएगा. मगर इससे अधिक खर्च किसानों को अभी तक प्लास्टिक मल्च शीट में आता है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा खर पतवार हटवाने, पानी की अधिकता संबंधी भी जो खर्च किसानों के सामने होते थे, उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी तक जितने किसानों से बात की है, उन सभी ने सस्टेनेबल मल्चिंग शीट को बहुत अधिक किफायती और प्रभावी बताया है.
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