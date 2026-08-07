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प्लास्टिक मल्च से छूटेगा पीछा; जापानी सस्टेनेबल मलचिंग शीट किसानों को करेगी मालामाल

अब प्लास्टिक मल्च से पीछा छूटेगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: भले ही मौजूदा समय में देश के किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए खेतों में प्लास्टिक मल्च शीट का प्रयोग करते रहे हों, पर बहुत जल्द उन्हें जापान में तैयार सस्टेनेबल मल्चिंग शीट मिलने वाली है. इस शीट के इतने अधिक फायदे हैं, जिनसे देशभर के किसान मालामाल हो जाएंगे. जापान की ओजेआई संस्था द्वारा तैयार यह शीट शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (CSAU) पहुंच चुकी है. कुछ किसानों को जब यह शीट दी गई और उन्होंने इसके प्रयोग देखे तो वह अचंभित रह गए. अब पहले चरण में शीट का प्रयोग उत्तर प्रदेश के किसान करेंगे और फिर यह पूरे देश के किसानों को मिल सकेगी. सीएसए विवि के वीसी डॉ. संजीव गुप्ता. (Video Credit: ETV Bharat) सीएसए विवि के वीसी डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि देशभर के किसानों से उनकी समस्याओं को जानने के बाद जब जापान में तैयार इस सस्टेनेबल मल्चिंग शीट को देखा, तो यह किसानों के लिए काफी प्रभावी लगी. कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों संग वार्ता के बाद तय किया, कि इसे देशभर के किसानों तक पहुंचाएंगे. इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहें और उनकी पैदावार अधिक हो. उन्होंने कहा कि किसान जो प्लास्टिक मल्च शीट का उपयोग कर रहे थे, उसमें तमाम दिक्कतें थीं. अब सस्टेनेबल मल्चिंग शीट से उन्हें कई लाभ होंगे.