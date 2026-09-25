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कानपुर CSA की नई पहल: अब देश के सैनिकों की थाली में पहुंचेगा 'श्री अन्न', जानिए कैसे बेहतर होगी जवानों की सेहत

जानिए क्यों सैनिकों के भोजन में शामिल हो रहा है मोटा अनाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )