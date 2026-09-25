कानपुर CSA की नई पहल: अब देश के सैनिकों की थाली में पहुंचेगा 'श्री अन्न', जानिए कैसे बेहतर होगी जवानों की सेहत
कानपुर का सीएसए कृषि विश्वविद्यालय सेमिनार और प्रदर्शनी से सैनिकों को श्री अन्न के फायदों की जानकारी देगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 6:39 PM IST
कानपुर: जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरहद पर तैनात सैनिकों की सेहत को लेकर चिंता जताई, तो एक नई पहल हुई. पीएम ने कहा कि अब देश के हर सैनिक की थाली में पोषक तत्वों से भरपूर मोटा अनाज पहुंचना चाहिए.
इस निर्देश के बाद सेना के आला अधिकारियों ने कृषि विशेषज्ञों से संपर्क साधना शुरू कर दिया. इसी सिलसिले में सैन्य अफसर कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) पहुंचे.
कानपुर सीएसए विश्वविद्यालय ने बढ़ाया मदद का हाथ: सीएसए विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉ. महक सिंह ने सैन्य अफसरों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है. डॉ. महक सिंह के मुताबिक आने वाले समय में देश के जवानों की सेहत पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. उन्होंने बताया कि सेना के जवानों को जागरूक करने के लिए जल्द ही विशेष सेमिनार और प्रदर्शनियों का सिलसिला शुरू होगा. कानपुर से बहुत जल्द इस अभियान का आगाज़ होने जा रहा है.
500 साल पहले खूब होती थी खेती, फिर घटने लगा रुझान: मोटे अनाज के इतिहास पर चर्चा करते हुए डॉ. महक सिंह ने बताया कि 500 से 700 साल पहले भारत में इसकी भरपूर खेती होती थी. समय के साथ उचित मूल्य न मिलने और जागरूकता की कमी के कारण किसानों ने इससे दूरी बना ली थी. उस दौर में इसे केवल साधारण अन्न कहा जाता था. लेकिन जब पीएम मोदी ने इसके आगे 'श्री' शब्द जोड़ा, तो यह 'श्री अन्न' के नाम से जाना जाने लगा.
'सुपर फूड' बना श्री अन्न, किसानों में फिर बढ़ा क्रेज: बेहतर पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण आज इसे 'सुपर फूड' भी कहा जाता है. अब देश भर के किसानों में मोटे अनाज की खेती को लेकर एक बार फिर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. डॉ. महक सिंह ने कहा कि श्री अन्न के नियमित सेवन से लोग कई बीमारियों से बच सकते हैं और खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं. यही वजह है कि अब सेना के जवानों की खुराक में भी इसे प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है.
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