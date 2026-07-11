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CSA दीक्षांत समारोह; 372 विद्यार्थियों को मिलीं डिग्रियां, 33 मेधावी सम्मानित

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 28वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया.

CSA दीक्षांत समारोह
CSA दीक्षांत समारोह. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:48 AM IST

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कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 28वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को आयोजित हुआ. मुख्य अतिथि के रूप में यूपी की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल शामिल हुईं. इस अवसर पर विभिन्न संकायों के कुल 372 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 33 मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया.

CSA दीक्षांत समारोह (Video Credit : ETV Bharat)

समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र-छात्राओं की डिग्रियां डिजीलॉकर पर जारी कीं. हालांकि डिजीलॉकर से कम संख्या में डिग्री और अंकतालिकाएं डाउनलोड होने पर राज्यपाल ने असंतोष भी जताया. हरदोई और लखीमपुर खीरी कैंपस के छात्र-छात्राओं को कम पदक मिलने पर राज्यपाल ने गहरी नाराजगी जताई. मंच से सीधे सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के अध्यापक मुझे बताएं कि उन कैंपस के छात्रों को कम पदक क्यों मिल रहे हैं? इसका कारण बताना ही पड़ेगा.

CSA दीक्षांत समारोह.
CSA दीक्षांत समारोह. (Photo Credit : ETV Bharat)

राज्यपाल ने कहा कि पांच साल पहले विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार होता था और फर्जी डिग्रियां बेची जाती थीं. इसी पर रोक लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजीलॉकर व्यवस्था लागू की गई है. कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों को नसीहत के साथ-साथ कड़ी चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि अगर कुलपति और कुलसचिव बनना है तो काम करना पड़ेगा. जवाबदेही तय करते हुए उन्होंने साफ किया कि मैंने लापरवाही के चलते कई लोगों के इस्तीफे भी लिए हैं.

CSA दीक्षांत समारोह में मौजूद छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक.
CSA दीक्षांत समारोह में मौजूद छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक. (Photo Credit : ETV Bharat)
राज्यपाल ने सुझाव दिया कि जिन महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर विश्वविद्यालयों का नाम रखा गया है, उनके जीवन, विचारों और योगदान से छात्र-छात्राओं को परिचित कराया जाना चाहिए. इसके लिए विश्वविद्यालय को अपने-अपने स्तर पर इन महापुरुषों पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए.

इसके पहले समारोह की औपचारिक शुरुआत शोभायात्रा और राष्ट्रगीत के साथ हुई. मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता, कुलसचिव रेनू सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में बिम्सटेक के महासचिव एंबेसडर इंद्रमणि पांडेय मौजूद रहे. करीब तीन घंटे तक चले इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र-छात्राओं को मंच से स्वर्ण पदक और अन्य सम्मान सौंपे गएय



मुख्य अतिथि और बिम्सटेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे ने छात्र-छात्राओं से भावुक पल साझा किए. उन्होंने कहा कि मैं भी इसी विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूं. मुख्य अतिथि के रूप में यहां आना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है. मैं सभी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ. सरकारी स्कूल की छात्राओं ने ब्रज थीम पर आधारित लोकनृत्य प्रस्तुत किया.



दीक्षोपदेश के दौरान कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सत्य, कर्तव्य और अनुसंधान का मंत्र दिया. उन्होंने छात्रों से हमेशा सत्य बोलने, कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने और एक स्वस्थ, समृद्ध व उदार नागरिक बनने का आह्वान किया. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट में कुलपति ने बताया कि वर्तमान में यहां देश के 21 राज्यों के छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. विश्वविद्यालय जल्द ही विदेशी छात्रों को भी आकर्षित करने का प्रयास करेगा.

गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स ने साझा की मन की बात

गोल्ड मेडलिस्ट नेहा : बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकीं गोल्ड मेडलिस्ट नेहा का कहना है कि अगर आप अपना पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी कांटीन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए. साथ ही सबसे अच्छा रहता है, आप अपने संस्थान में जाकर पढ़ाई करें, फिर जो पढ़ाया हुआ भाग है, उसका रिवीजन घर आकर करें. नेहा ने कहा, अभी स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी हुई है. अब परास्नातक स्तर की पढ़ाई करनी है.



गोल्ड मेडलिस्ट अभिषेक यादव : इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने वाले अभिषेक यादव ने बताया, उन्हें गोल्ड मेडल मिला है. भविष्य में क्वांटम इलेक्ट्रानिक्स में एमएस की पढ़ाई पूरी करने की चाहत है. छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक बहुत अधिक मददगार है. बशर्ते उसका उपयोग सही दिशा और सही कंटेंट के लिए किया जाए.

गोल्ड मेडलिस्ट नंदिनी अग्रवाल : बाबा साहब भीमराव आंबेडकर काॅलेज ऑफ एग्रीकल्चर इटावा से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर चुकीं नंदिनी अग्रवाल ने कहा, उन्हें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक मिला. जिसे पाकर वह बहुत खुश हैं. नंदिनी ने कहा, फिलहाल एक दो साल तक अभी नौकरी के बाद वह कैट की परीक्षा पास करके एमबीए करेंगी. नंदिनी ने कहा, अगर आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो छह घंटे जरूर पढ़ें.

गोल्ड मेडलिस्ट महेंद्र सिंह दोहरे : सीएसए विवि के इटावा कैंपस से बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरी कर चुके महेंद्र सिंह दोहरे को भी स्वर्ण पदक मिला है. महेंद्र ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक छात्रों की बहुत अधिक मदद करती है. जैसे ही छात्र पढ़ाई के दौरान किसी बाधा का सामना करते हैं तो एआई उसके समाधान को आसानी से बताने में कारगर है.

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