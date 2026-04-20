कानपुर: CSA कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने संभाला कार्यभार, जर्जर भवनों का किया निरीक्षण
चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में नए कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने फैकल्टी भर्ती, जर्जर भवनों के सुधार और महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 4:06 PM IST
कानपुर: कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) में सोमवार को नए कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया. चार्ज संभालते ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, अधिष्ठाताओं और वैज्ञानिकों के साथ विश्वविद्यालय की प्रगति को लेकर मंथन किया. बैठक के तुरंत बाद कुलपति कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ विवि परिसर के निरीक्षण पर निकले. उन्होंने उन तमाम भवनों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया जो वर्तमान में काफी जर्जर हालत में हैं.
विश्वविद्यालय के हित में सामूहिक प्रयास: डॉ. संजीव गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान कहा कि सभी शिक्षक और गैर-शिक्षक वर्ग की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे विश्वविद्यालय के हित में मिलकर काम करें. उन्होंने जोर दिया कि विवि के नाम और इसकी प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए सभी को सेवाभाव से योगदान देना होगा. कुलपति ने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें दूरगामी सोच और सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखकर काम करना होगा. ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी, जो इस प्रतिष्ठित संस्थान को प्रगति के शिखर पर ले जा सकें.
महिला सशक्तिकरण-स्वरोजगार पर जोर: बैठक के दौरान कुलपति ने वैज्ञानिकों से ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा. उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं को ऐसे रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें. इस महत्वपूर्ण बैठक में कुलसचिव रेनू सिंह, निदेशक शोध डॉ. महक सिंह और निदेशक प्रसार डॉ. वीके त्रिपाठी मौजूद रहे. इसके अलावा कृषि कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. कौशल कुमार और डॉ. खलील खान सहित अन्य फैकल्टी सदस्य भी उपस्थित रहे.
CSA में दूर होगी स्टाफ की कमी: कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि विवि में सबसे पहले स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा. इसके लिए शासन स्तर पर वार्ता कर जल्द ही फैकल्टी और नॉन-फैकल्टी सदस्यों के रिक्त पदों पर भर्ती कराई जाएगी. साथ ही विवि में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे और समयबद्धता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने छात्रावासों की समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का आश्वासन भी दिया.
कुलपति ने तय की प्राथमिकताएं:
- किसानों को विश्वविद्यालय के सहयोग से अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करवाना.
- विश्वविद्यालय के बाहरी केंद्रों पर शोध गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिससे उन्नत बीजों व तकनीकों का विकास हो.
- सकारात्मक सोच के साथ काम करना व छात्र-छात्राओं को विदेशी तर्ज पर शिक्षा मुहैया करवाना.
- छात्र-छात्राओं को ऐसी शिक्षा प्रदान देने पर जोर दिया जाएगा, जिससे छात्र स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सकें.
- मशीनीकरण को बढ़ावा देते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी काम किए जाएंगे.
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