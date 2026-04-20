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कानपुर: CSA कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने संभाला कार्यभार, जर्जर भवनों का किया निरीक्षण

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर: डॉ. संजीव गुप्ता ने वैज्ञानिकों को दिए विशेष निर्देश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) में सोमवार को नए कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया. चार्ज संभालते ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, अधिष्ठाताओं और वैज्ञानिकों के साथ विश्वविद्यालय की प्रगति को लेकर मंथन किया. बैठक के तुरंत बाद कुलपति कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ विवि परिसर के निरीक्षण पर निकले. उन्होंने उन तमाम भवनों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया जो वर्तमान में काफी जर्जर हालत में हैं. विश्वविद्यालय के हित में सामूहिक प्रयास: डॉ. संजीव गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान कहा कि सभी शिक्षक और गैर-शिक्षक वर्ग की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे विश्वविद्यालय के हित में मिलकर काम करें. उन्होंने जोर दिया कि विवि के नाम और इसकी प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए सभी को सेवाभाव से योगदान देना होगा. कुलपति ने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें दूरगामी सोच और सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखकर काम करना होगा. ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी, जो इस प्रतिष्ठित संस्थान को प्रगति के शिखर पर ले जा सकें. सीएसए विवि में चार्ज संभालते नए कुलपति डॉ.संजीव गुप्ता (PhPhoto Credit: Media Cell, CSA University)