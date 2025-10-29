ETV Bharat / state

सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के वीसी का इस्तीफा मंजूर, कमिश्नर को सौंपा चार्ज

कानपुर: शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के कुलपति डा.आनंद कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है. राजभवन की ओर से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानपुर के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन को सीएसए विवि के कुलपति का चार्ज सौंप दिया है. मंडलायुक्त ने इसकी पुष्टि की है. वहीं, राजभवन की ओर से जारी पत्र में बताया गया 13 अक्टूबर को ही वीसी डा.आनंद कुमार सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.





दीक्षांत समारोह में नाराज हो गईं थीं राज्यपाल: 19 सितंबर को विवि के दीक्षांत समारोह के दौरान मंच से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. विवि कैंपस में बदहाली को लेकर कई बातें कहीं थीं. उस दिन के बाद से कैंपस में कई तरह की चर्चाएं थीं. इसके बाद राजभवन से प्रशासनिक अफसरों की टीम ने आकर जब विवि कैंपस का निरीक्षण किया था, तब भी जो रिपोर्ट बनाई गई थी, उससे भी राज्यपाल खुश नहीं थीं. इसके बाद कुलपति के इस्तीफे से कई चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि इस्तीफे के संबंध में सीएसए वीसी का बयान अभी सामने नहीं आया है.