सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के वीसी का इस्तीफा मंजूर, कमिश्नर को सौंपा चार्ज
13 अक्टूबर को इस्तीफा राजभवन भेजा था, मंगलवार को हुआ स्वीकार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 8:34 AM IST|
Updated : October 29, 2025 at 8:42 AM IST
कानपुर: शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के कुलपति डा.आनंद कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है. राजभवन की ओर से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानपुर के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन को सीएसए विवि के कुलपति का चार्ज सौंप दिया है. मंडलायुक्त ने इसकी पुष्टि की है. वहीं, राजभवन की ओर से जारी पत्र में बताया गया 13 अक्टूबर को ही वीसी डा.आनंद कुमार सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.
दीक्षांत समारोह में नाराज हो गईं थीं राज्यपाल: 19 सितंबर को विवि के दीक्षांत समारोह के दौरान मंच से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. विवि कैंपस में बदहाली को लेकर कई बातें कहीं थीं. उस दिन के बाद से कैंपस में कई तरह की चर्चाएं थीं. इसके बाद राजभवन से प्रशासनिक अफसरों की टीम ने आकर जब विवि कैंपस का निरीक्षण किया था, तब भी जो रिपोर्ट बनाई गई थी, उससे भी राज्यपाल खुश नहीं थीं. इसके बाद कुलपति के इस्तीफे से कई चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि इस्तीफे के संबंध में सीएसए वीसी का बयान अभी सामने नहीं आया है.
स्टाफ कम होने से रहते थे परेशान: सीएसए विवि के कुलपति रहे डॉ.आनंद कुमार सिंह ने कुछ माह पहले भर्तियां की थीं. हालांकि, हमेशा ही वह विवि कैंपस में स्टाफ कम होने से परेशान रहते थे. विवि के सत्र 2024-25 के दीक्षांत समारोह में भी राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर नाराजगी जताई थी.
कमिश्नर ने क्या कहाः इस बारे में कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि सीएसए विश्वविद्यालय का अतिरिक्त चार्ज राजभवन ने उन्हें सौंपा है. अग्रिम आदेश तक चार्ज संभालेंगे.
