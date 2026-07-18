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कानपुर पुलिस ने 11 साल से फरार 50 हजार के इनामी को हरियाणा से किया गिरफ्तार

कानपुर : बीते 11 साल से शहर की चकेरी थाना पुलिस को चकमा देकर फरार 50 हजार के इनामी आरोपी अवधेश सिंह को डीसीपी पूर्वी की टीम ने हरियाणा से अरेस्ट कर लिया है. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने यह जानकारी शुक्रवार को पत्रकारों से साझा की.

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना के पास से आरोपी अवधेश को अरेस्ट किया गया. चकेरी थाना पुलिस को आरोपी की साल 2015 से तलाश थी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में हुई लूट के मामले में आरोपी अवधेश अचानक फरार हो गया था. जबकि उसका साथी रामबाबू पुलिस के हत्थे चढ़ गया था.







रामबाबू से मिली जानकारी के आधार पर अवधेश की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इस बीच आरोपी अवधेश गुमनामी की जिंदगी जीने लगा. उसने अपने परिजनों से संपर्क करना छोड़ दिया. हालांकि पुलिस टीम ने कोशिश जारी रखी. सूचना और सर्विलांस की मदद गुरुवार को उसे साक्ष्यों के साथ अरेस्ट किया और जेल भेज दिया गया.